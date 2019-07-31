快訊／柯文哲確定組黨拱郭　韓國瑜一聽…快閃不回

▲韓國瑜出席氣爆晚會，對於柯文哲組黨一事不回應。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

台北市長柯文哲確定組黨訊息傳出後，同是總統候選人的高雄市長韓國瑜選擇「不回應」，韓31日晚間出席「高雄氣爆5週年晚會」，對於柯組黨並未表達任何意見，晚會結束後，對於媒體追問也不發一語，回到市長辦公室，不過依照慣例，韓1日仍有公開行程，屆時勢必要回應。

韓國瑜晚間出席氣爆5週年晚會一結束，便有媒體追問如何看柯組黨拱郭一事，但韓選擇不回應，似乎尚未準備好說詞，不過郭辦晚間8點多僅以61字回應「關於媒體詢問台北市長柯文哲先生籌組政黨，台灣民眾黨，我方是經由媒體告知，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見」。



台北市長柯文哲想籌組政黨傳言已久，黨名追隨台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」，其心腹蔡壁如稍早證實，確實有這想法，但組黨有程序，已將創黨開會通知先給內政部。對此，郭台銘競選辦公室回應，「關於媒體詢問台北市長柯文哲先生籌組政黨，台灣民眾黨，我方是經由媒體告知，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見」。

台北市長柯文哲參選2020傳聞不斷，且其猶豫不決的態度也吊足外界胃口，此次的創黨傳聞已非首次，早在3月時市府內部就有意將臉書粉絲團「柯粉俱樂部協會」，向內政部遞件登記成為法定團體。

