　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓公開新潛艇「重要部位打碼」　南韓國防部：可搭載3枚潛射導彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓領導人金正恩視察新潛艇。（圖／朝鮮中央TV）

▲ 圖中紅圈處應為SLBM發射管，黃圈處則是雷達及潛望鏡。（圖／朝鮮中央TV）

記者陳宛貞／編譯

北韓官媒《朝中社》日前報導，領導人金正恩視察一艘新建的潛艇，對成果相當滿意。《朝鮮中央電視台》公布的畫面中，特地以馬賽克處理潛艇的部分位置，以避免情報外洩，引起外界好奇。南韓國防部31日分析指出，這艘潛艇可以搭載3枚潛射彈道飛彈（SLBM）。

綜合韓媒報導，國防部今天稍早針對北韓凌晨發射飛彈一事向國會情報委員會委員長李惠薰彙報指出，北韓自2016年8月成功試射潛射彈道飛彈以後便對外宣布，正在建造3000噸級的新型潛艇；儘管此次報導金正恩視察消息時並未明確提及3000噸級相關字眼，照片中的潛艇極有可能就是這一艘。

國防部說明，《朝鮮中央電視台》畫面中潛艇被馬賽克的大約就是SLBM發射管的位置；推測該潛艦直徑7公尺，艇長約有70至80公尺，可能較海豚級潛艇稍大。國防部判斷，潛艇目前屬下水前的最後階段，不久後可能就會入水。

《朝中社》此前於23日報導，這艘潛艇在金正恩的特別關注之下建造，未來將投入東海（日本海）作戰。金正恩認為，北韓國土東西兩側都被海洋包圍，因此潛艇作戰能力是國防的重要組成部分，未來也應持續發展國防能力，包括潛艇等海軍武器裝備。

ET快訊
深夜赴約異性！新婚妻「隔天變浮屍」　丈夫落淚...一通電話曝
22歲傻妹墮胎7次！醫震驚一問：為何不避孕…意外揭發「暗黑內

關鍵字：金正恩,國際軍武,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

「超過50%」選民認川普非種族主義　川普：這不是我的選舉策略

日政府批准「人獸雜交胚胎」計劃　讓老鼠長出人類器官

賺3400萬！中國男走私4萬部山寨「蘋果」產品到美國賣　法院判囚37個月

蠢哥泡夜店「找妹夢幻一夜情」　5年後「變現成老爸」母子求認親！

他笑摟「細肩帶氣質美人」女粉絲全心碎　真實身分曝光網嚇傻：太衝擊！

社群新挑戰？11歲童睡醒遭淋「滾燙熱水」半身3度灼傷　母控：請教好小孩

阿富汗巴士爆炸至少34死17傷…幾乎都是婦孺　當局：塔利班做的！

英男全裸爬摩天輪…義大利旅遊勝地往下跳　眾遊客嚇傻：撞到鐵架好多次

約會220次都失敗！女模對愛情絕望　直播婚禮宣布「嫁給愛犬」

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

「超過50%」選民認川普非種族主義　川普：這不是我的選舉策略

日政府批准「人獸雜交胚胎」計劃　讓老鼠長出人類器官

賺3400萬！中國男走私4萬部山寨「蘋果」產品到美國賣　法院判囚37個月

蠢哥泡夜店「找妹夢幻一夜情」　5年後「變現成老爸」母子求認親！

他笑摟「細肩帶氣質美人」女粉絲全心碎　真實身分曝光網嚇傻：太衝擊！

社群新挑戰？11歲童睡醒遭淋「滾燙熱水」半身3度灼傷　母控：請教好小孩

阿富汗巴士爆炸至少34死17傷…幾乎都是婦孺　當局：塔利班做的！

英男全裸爬摩天輪…義大利旅遊勝地往下跳　眾遊客嚇傻：撞到鐵架好多次

約會220次都失敗！女模對愛情絕望　直播婚禮宣布「嫁給愛犬」

聽到「咻息」氣噗噗！柯基衝去找媽媽...結果崩潰：這母子沒救了

聯發科毛利率狂飆至41.9%　衝三年半來新高　

怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上」閃瞎網

飯店牆壁上「長型黑板」　她住2天：不敢亂碰！超實用功能讚爆...知識up

世界第一高！南投「樟樹公」制霸世界神木網站　「46.4m高」俯瞰盆地

爆料「明星CP」天天吵架　全播出後…麥迪娜道歉揭「被利用」真相

樂園衝浪池變「2米奪命海嘯」釀44傷　關閉1天再開放

最美的顏色直接全部裝一盤給你　PALLADIO專業眼影盤35色

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

深夜赴約異性！新婚妻隔天成浮屍　丈夫落淚...一通電話曝「冷血陰謀」

15歲女孩滑水道衝下！噁男「假冒救生員」接住她　趁機亂摸狂蹭…畫面流出

國際熱門新聞

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞..

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵..

台東通緝犯「神走位」NBA勇士..

清冰箱見女嬰屍　男驚：可能是我..

軟Ｏ男遭恥笑…竟讓妹妹生2子：..

4歲女童噴血嚇哭　竟是被吸到飽

少女遭綁架！報案3次「警方19..

網紅直播虐狗　觀眾報警他反嗆

學霸男寫買春部落格爆紅！想當A..

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

家長抗議午餐難吃　營養師跳樓亡

狠母殺3子女後上吊亡…警方卻發..

毒癮夫妻生11子　炒飯配鹽沒奶..

律師：青葉真司曾投稿京阿尼落選

更多熱門

相關新聞

家長抗議午餐難吃　營養師跳樓亡

南韓日前發生一起悲劇，一名國中營養午餐營養師長期被學生及學生家長抱怨「午餐不好吃」，最終在龐大壓力之下選擇輕生。《韓國日報》27日報導，任職於全羅北道全州一所國中的26歲女性營養師6月2日在自家公寓頂樓跳樓身亡。雖然沒有留下遺書，但她近來因學生對營養午餐滿意度調查的結果相當低落。

川普點名鐵粉接任國家情報總監

北韓試射　蓬佩奧：很快就會談判

韓軍：北韓發射2枚都是短程飛彈

南韓國防部：北韓挑釁就是敵人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面