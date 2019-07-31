痛批情治單位失控！　川普力挺「鐵粉」任國家情報總監惹議

▲ 川普對拉特克里夫相當有信心。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）點名德州共和黨眾議員拉特克里夫（John Ratcliffe）擔任下任國家情報總監，但共和黨黨員對此普遍反應冷淡；前情報官員及民主黨也認為他不夠格。川普30日出面捍衛拉特克里夫，認為他能夠有效駕馭那些「失控的」情治單位。

《路透社》報導，現任國家情報總監柯茨（Dan Coats）與川普對伊朗、北韓及通俄門問題都意見相左，將在8月15日下台；曾在眾議院情報委員會任職6個月的拉特克里夫有望接任。上周前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）就通俄門及川普疑似干預司法案出席國會聽證會，拉特克里夫因出面替川普護航而獲得關注，被視為川普鐵粉。

川普30日結束維吉尼亞州行程返回白宮後向記者表示，如果拉特克里夫的人事案獲得參議院批准，「他將會非常出色。」川普指出，「我認為我們需要這樣的人。我們需要一個強大的人來控制局面，因為，我想你們都知道，情報機構已經失控了。他們瘋了。」

另一方面，川普否認曾與柯茨發生衝突，稱他「是我的朋友，一個很棒的人」；但也補充道，柯茨發表的聲明經常有些「令人困惑」。川普上任以來多次批評美國情報圈，質疑自家情報單位做出「俄羅斯出手是為幫川普拉抬聲勢，而非他的對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）」的結論。