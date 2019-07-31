深夜赴約異性！新婚妻隔天成浮屍　丈夫落淚...一通電話曝「冷血陰謀」

▲廖女與周男赴約，沒想到隔天卻成一具浮屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇常州市一名廖姓女子在某天深夜，偷偷背著丈夫與異性約會，不料隔天卻意外身亡，遺體浮在湖面上被路人發現。事後，她的丈夫李男相當難過，每天往警察局跑，希望能找出兇手。沒想到，警方透過廖女通訊紀錄中的一通電話發現，原來這起案件的背後指使者竟是李男。

綜合陸媒報導，當時一名路人在經過該座人工湖時，發現一物體漂在水面上，走近一看才發現是一名女子，嚇得趕緊報警處理。該名女子的遺體被打撈上岸後，附近圍觀的市民認出是李男的新婚妻子，於是便聯絡他前來確認身分。事後，李男難過地向警方表示，自己先前買了一台新的電動車給妻子，事發當天，她以「練車」的理由，在深夜時出門。

根據李男的說詞，警方確實在湖裡撈出一輛紅色電動車。案發之後，李男對愛妻的死感到非常焦慮，時常往派出所跑，希望能找到是誰傷害妻子。據悉，李男在婚前買了不少金銀首飾，甚至換了大品牌的手機，在大家眼中，他就是個非常疼老婆的人，花錢完全不手軟。

▲李男與廖女結婚只是為了騙取保險金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，經調查發現，李男曾經和友人合夥做生意，但沒多久卻破產，之後便一直在網咖打工，月薪2000多（台幣約9000元），家裡還有重病的父親要養。對此，警方感到相當懷疑，事後透過廖女的通話紀錄查出，事發當晚，她背著老公赴約的周男竟是李男的同學。

隨後，被警方逮捕的周男說出了一切真相。據周男陳述，李男是個好吃懶做的人，他的前妻甚至因此離開了他；事後，李男突然想到，親戚曾因出車禍獲得保險賠償金，加上又常常在電視上看見，殺害親屬來騙取保險賠償的劇情，因此讓他產生了害人的念頭。

為了讓自己一夜致富，李男開始在網路上亂槍打鳥，進而認識了廖女。倆人交往的過程中，李男還故意拿出前妻的保單讓廖女吃醋生氣，之後便藉機哄對方買一份300萬（台幣約1354.6萬元）保額的保單，事後又偷偷將受保人改成自己的名字。

等到倆人結婚後，李男以20萬（台幣約90.3萬元）為報酬，串通周男去勾引妻子，並藉機將對方殺害。最後，李男因涉嫌故意殺人罪，被法院判處死刑，其後，周男也因與李男串通害人，而被判處死緩。