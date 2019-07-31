宏泰人壽買地17年才能動工　金管會開罰100萬、禁止不動產投資

▲宏泰人壽投資不動產卻違反即時利用為限規定，遭金管會開罰100萬元，且限制不得再新增不動產投資。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

宏泰人壽投資不動產卻違反即時利用為限規定，買土地卻預計17年才能開始動工，金管會過去已要求該公司1年內必須積極處分，卻未有積極動作，且是今年查到第4筆違反不合法令規法的土地，因此金管會宣布開罰100萬元外，同時也限制不得再新增不動產投資。

宏泰人壽在2010年投資淡海新市鎮土地，不過卻要等到2027年才能拿到建照執照，因此違反「不動產投資應以即時利用並有收益為限」規定，壽險業投資不動產必須2年內即時運用，並有收益，若無法在期限內達到最低投報率要求，必須向保險局申請延長開發時間，不過保險局可視情況不准、開罰或要求出售不合規的不動產。

金管會主委顧立雄表示，宏泰人壽投資淡海新市鎮的土地，不過一直未能開始動工，預計在2027年才能取得建照，而金管會其實在2017年11月28日就函示宏泰人壽在1年內處分，但宏泰人壽並未有積極作為，不符合保險法第146條之2第1項規定，且違規情節嚴重。

顧立雄進一步指出，宏泰人壽今年以來已經是第4次被查到投資不動產，違反「不動產投資應以即時利用並有收益為限」規定，因此除了開罰100萬元之外，同時也不得新增不動產投資，而已取得建照之在建工程除外；待相關不動產投資情形經金管會認可完成改善後，才能恢復辦理。

金管會呼籲，保險公司以公眾資金辦理不動產投資，應符合保險法第146條之2第1項有關「不動產投資應以即時利用並有收益為限」的規定，以保障眾多保戶權益。