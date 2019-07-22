Sony Xperia 1排名暴衝　擠進6月台灣手機銷售前20強

▲Sony Xperia 1六月一開賣就表現亮眼，一口氣拿下台灣最熱賣的安卓旗艦手機寶座。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

主打「大師級手機」的Sony Xperia 1自6月開賣以來表現相當亮眼，雖然甫推出時有許多索粉都認為單價設定過高，不過根據市調機構調查顯示，Xperia 1在6月擠進了台灣手機銷售第12名，且一舉拿下目前台灣手機市場上最熱賣的安卓旗艦手機。

根據《手機王》報導指出，在台灣手機市場方面，目前蘋果仍是銷售量、銷售額、熱銷單機「三冠王」；而在安卓手機陣營，Sony Xperia 1在6月相當熱銷，銷售額一口氣衝到前三大，雖然未能擠進前10大熱銷單機，但已是安卓陣營賣最好的旗艦手機。

在台灣6月手機銷售量市佔率方面，前10名分別是蘋果（26.5%）、三星（23.9%）、OPPO（9.4%）、華碩（9.1%）、Sony（6.1%）、華為（6.1%）、HTC（4.9%）、紅米（3.8%）、小米（1.7%）、SUGAR（1.3%）。

▼5、6月台灣手機銷售排行比較。（圖／手機王提供）

銷售額市佔率前十大品牌則為蘋果（55%）、三星（16.4%）、Sony（7.6%）、OPPO（5.7%）、華碩（4.9%）、華為（3.4%）、HTC（2.4%）、紅米（1.4%）、小米（1.4%）、vivo（0.5%）。Sony Mobile受益於旗艦新機Xperia 1熱賣助攻，市佔率擠到了第5名，銷售額則是排名第3名。

▼5、6月台灣前十名熱銷手機排行比較。（圖／手機王提供）