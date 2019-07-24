影／約友人吃午餐卻沒來　男到鼻頭角浮潛「沒上來」海陸大搜索　

記者郭世賢／新北報導

新北市一名陳姓男子（年約30多歲），24日上午獨自到新北市瑞芳區鼻頭角外海邊浮潛，事前與友人相約中午吃飯，友人直到下午還未發現陳男蹤影，友人去海邊尋找到陳男機車及背包，放置在浮潛地點附近，急忙報警請求協尋。新北市消防局下午5時許獲報，立即派遣2分隊、1中隊，8車，3船，19人前往救援。

▲ 瑞芳鼻頭角外海男浮潛失蹤，新北消防、海巡搜救中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲ 瑞芳鼻頭角外海男浮潛失蹤，友人去海邊尋找到陳男機車及背包，放置在浮潛地點附近。