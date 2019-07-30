大葉鄧志堅研究漂浮水泥　世界「最輕」還能當環保消音器

▲大葉大學工工系主任鄧志堅（中）帶領環工系博士生林騰萱（右），研究輕量化漂浮水泥。（圖／取自大葉大學官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

台灣曾在2012年發表全世界最輕的「超輕水泥」，重量介於木頭與海綿，大葉大學工業工程與管理學系主任鄧志堅帶領環境工程學系博士生林騰萱，研究密度僅有0.5的輕量化漂浮水泥，在英國利物浦大學管理學院舉辦的第10屆系統化國際研討會，得到優秀論文發表獎的佳績。

擁有愛荷華州立大學工業工程系博士學位的鄧志堅表示，此次發表的輕量化漂浮水泥，以實驗室發泡技術製作，具有輕量化的特色，除此之外，傳統水泥密度約為1.5，他們研發的只有0.5。

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漂浮水泥降低噪音的能力很好，可以運用在車輛的排氣管當消音器，也可以當空心磚的填充材料，運用在一般建築上；甚至還可以依照用途製作不同的尺寸，應用在植栽花盆上，此項發明也在去年得到韓國WiC世界創新發明大賽金獎與大會特別獎。

環工系博士生林騰萱表示，本身是研究汽車零組件，觀察到消音器使用玻璃纖維，時間久了會老化，甚至會燒掉，有空氣汙染的疑慮，後來著手嘗試改良，發現漂浮水泥降噪能力很好，可當成環保的消音器，進而開始大量蒐集資料，閱讀文獻動手進行研究。

▼大葉大學工研院研發的輕量水泥，比一般的水泥密度更低。（圖／取自大葉大學官網）

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