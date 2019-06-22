不怕懼高症　消防學程要通過「高樓垂降」才能領畢業證書

▲要拿到畢業證書，得通過高樓垂降。（圖／大葉大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

想拿到畢業證書，得先通過「高樓垂降」、「CPR」、「消防設備完成」3項挑戰！這是大葉大學消防安全學士學位學程今年的首屆畢業生，考驗救災現場的應變能力，其中有女同學有懼高症，一度想放棄，最後在同學們鼓勵下，勇敢跨過欄杆，順利垂降，最後25位畢業生全部過關，拿到畢生難忘的畢業證書。

主任陳宜清指出，消防產業面向很多元，除了消防救災人員之外，還包括消防設備、防災技術等，由於學生畢業後大多會選擇投入消防產業，因此設計三項消防救災關卡，讓學生親身體驗，如何克服懼高症，如何在漆黑和濃煙中完成任務，希望藉由實務活動提升畢業生遇到災變時的急難救助能力。

▲想拿到畢業證書，得先通過CPR。

畢業生陳欣容說，她本身有懼高症，但想到已經要畢業了，大家最後一次接受挑戰，覺得應該試試看，在換裝備時不感到害怕，直到站在欄杆前才開始緊張，幸好同學們一直鼓勵她，她也很希望藉由這次垂降可以克服懼高症，於是跨過欄杆，一邊尖叫一邊完成垂降，在畢業當天克服恐懼，覺得難忘。

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