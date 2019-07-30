衝浪慘遇1.2公尺鯊魚狠咬　型男「滿手是血」跑去泡吧

▲男子右手慘被鯊魚咬傷，竟然沒去就醫。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一名型男衝浪選手日前在佛州傑克遜維爾海灘(Jacksonville Beach)衝浪時，竟然遇到可怕鯊魚，和鯊魚搏鬥一番後雖然幸運脫困，但右手肘仍被咬傷流出大量鮮血，結果他第一時間竟然沒去就醫，而是前往酒吧和朋友大肆慶祝。

23歲男子奧羅克(Frank O’Rourke)27日在海灘衝浪時慘遭鯊魚攻擊，他表示，「鯊魚突然衝出來，一口咬住了我的胳膊直到肘部，中間發生了一點拉扯和搥打」，由於鯊魚很快就放棄並離開，讓他自嘲鯊魚可能嫌他的肉不太好吃，所以只咬了一口就走。

當時也在現場的友人伯傑(RJ Berger)表示，攻擊奧羅克的鯊魚可能是一條身長約3至4英尺（約0.9至1.2公尺）的薔薇真鯊(Spinner shark)或黑邊鰭真鯊(Blacktip shark)，當下也被奧羅克的選擇給嚇了一跳，「他竟然立刻去了一間酒吧，因為當大家知道他被鯊魚咬後，都覺得他值得去喝一杯」，但仍覺得他應該去醫院縫個幾針。

