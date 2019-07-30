我都讓你吃了...摩鐵嘿咻後3萬元消失　男女互控竊盜、迷姦

▲女子去年與單姓男子在摩鐵開房嘿咻後，竟偷拿單男3萬元落跑挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

一對男女去年7月在桃園市某家摩鐵開房共度春宵，事後女方指控單姓男子迷姦性侵，單男則指控女子趁他熟睡後竊取3萬元落跑，單男提出女方事後傳訊息「SORRY，拿你3萬，這樣你才會記著」，單男則以「你這樣子是偷、拿錢不是這樣子拿的….」檢方以男女是自願發生性行為，女控性侵案為不起訴處分確定，但女方涉及竊盜，偵結依竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約50歲的單姓男子於去年7月29日與女子到桃園市中壢區某家摩鐵開房間，雙方嘿咻後，女方事後指控單男趁機迷姦，隔天起床後發現自己全身赤裸且雙腳瘀青躺在床上，因此提告單男妨害性自主。

單男遭提告後否認犯行，反指女子在摩鐵事後趁機偷走他放置於褲袋裡的3萬元現金，單男提出事後雙方LINE的對話記錄，女稱「親愛的、先走了、SORRY，拿你3萬，這樣你才會記著、謝謝你呀、我都讓你吃了、你好壞…」；單男則回：「拿錢不是這樣拿的、這錢不能拿啦、明天中午要給人、你這樣子是偷、你不要逼我報警喔…」反控女子涉嫌竊盜。



檢方認為，雙方發生性關係經調查係你情我願，已做出不起訴處分確定，但女子涉嫌竊盜男方3萬元現金，女方辯稱是單男主動叫她去褲袋拿錢做為補償，但男方提出LINE對話記錄截圖與摩鐵櫃台監視錄影畫面等佐證，顯然對金錢失竊表達相當焦慮，偵結依竊盜罪嫌將女方提起公訴。

【更多新聞】

►快訊／桃園鐵皮工廠大火延燒 波及鄰近14家廠房

►6男持棍棒一陣亂打 桃園燒烤店股東糾紛暗夜遭砸

►大貨車頭過高拉斷電桿 轎車「差2秒」就去見上帝了！