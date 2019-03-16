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台北大學70年慶　校友張平沼贈三峽校區800「吉野櫻」今揭碑

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▲台北大學打造「心湖櫻花步道」。（圖／國立台北大學提供）

▲台北大學打造「心湖櫻花步道」。（圖／國立台北大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立台北大學配合建校70週年慶，在今（16日）上午在三峽總校區舉行「心湖櫻花林紀念碑」揭牌儀式。校內師長、歷屆校友、各界好友紛紛攜家帶眷熱烈參與此次盛會。會後台北大並贈送精美印製之櫻花專輯《心湖櫻緣》，內載認養編號，供各界來賓珍藏。

台北大學配校長李承嘉特別於致詞中感謝傑出校友、校友總會榮譽理事長張平沼，豪氣打造台北大學心湖櫻花林；經過兩年多的悉心呵護與成長，已逐漸壯大，花林成蔭，美不勝收。李承嘉指出，前年９月，他率同林嘉洤副校長及相關師長，由校友總會謝士滄理事長陪同，前往拜會事業有成且熱心公益校友－燿華集團張平沼總裁。除了請益之外，其實當時還帶著募款計畫書，想請張平沼在三峽校區「心湖」附近栽種八十棵櫻花，沒想到張總裁不僅當場允諾，甚至慷慨加碼。

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▲▼ 臺北大學校長李承嘉，臺北市商業總會理事長王應傑與臺北大學校友會理事長張平沼在北大櫻花林前合影 。（圖／台北大學提供）

▲台北大學校長李承嘉（圖中），台北市商業總會理事長王應傑與台北大學校友會理事長張平沼在北大櫻花林前合影 。（圖／台北大學提供）

台北大學指出，張平沼致詞時指出，捐贈樹木給母校是一件極具意義的事，植樹不只能美化校園保護環境，更具深層意義與價值，前人種樹、後人乘涼，本就是美事一椿，更何況櫻花盛開時帶給人們的喜悅與感動，更非筆墨可形容，因此，張平沼義不容辭地當場允諾，先後共計捐贈了800餘棵櫻花樹，而且都是相當嬌貴的吉野櫻及富士櫻。

台北大學說明，這種十倍回饋母校的熱情，如今讓心湖櫻花林群櫻綻放，師生與民眾都能共享此美景，可說是台北大學最美麗的資產，更刻劃出學校歡渡七十週年最美的樣貌。而張平沼校友自去歲捐贈「吉野櫻」後，心念心湖櫻花林建設，為了一草一木、一塊景觀碑石，犧牲中午用餐和午休，遠赴原料廠實地選料也不見疲累。張平沼說，「學校辦得好，我們出去走路也有風，當然要愛護母校啊。」

▲台北大學櫻花。（圖／網友pham.son.hai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台北大學櫻花。（圖／網友pham.son.hai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台北大學說明，張平沼現任台灣商業聯合總會理事長、燿華企業集團總裁，一生閱歷豐富、多姿多彩，從老師、司法官、立法委員、以至於企業總裁，他堪稱當代政壇及商界跨領域、全方位領袖人物；復於事業有成之際致力公益、回饋國家、善盡社會責任，張平沼也特別感謝就讀台北大學那段日子裡給予支持與鼓勵、歡樂與熱情的老師與同學們；他也以感恩的心，多年來對母校付出及貢獻。

張平沼表示，種植櫻花林後，台北大學也將開放校友總會理監事、傑出校友、老師認養，目的不是讓校友捐錢，而是常回學校來看其認養的櫻花，並能關心學校及學弟妹，進而對學校產生關懷和認同，連接校友與母校感情。

張平沼感謝母校給予此回饋機會及相關師長人員之全力支持，未來將持續秉持「終始如一」的態度維護櫻花林，期望母校師生都能衷心享受櫻花林的美好並共同愛護校樹。願這片心湖櫻花林，不只能美化母校環境，也能淨化觀者的心情與心靈；更願每位已從或將從母校畢業的人、每位曾在母校生活圈留下足跡者，都能在自己的心湖上，留下美好的櫻花回憶與倒影。一棒接一棒，代代傳承「心湖櫻緣母校情」。

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關鍵字：台北大學,校慶,校友,吉野櫻

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