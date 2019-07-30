私菸案陳菊沒懲處？　前侍衛室官員：要她負責有冤除非有指示買菸

▲針對國安特勤私菸案，外界有聲音認為，總統府秘書長陳菊應該要負責。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國安特勤私菸案，外界認為總統府侍衛室隸屬在總統府秘書長轄下，因此把矛頭指向總統府秘書長陳菊，認為她為何沒有受到懲處？對此，退役前總統府侍衛室官員表示，從過去以來，總統府秘書長就不曾管過侍衛室，就算有上將參軍長、中將二局局長時也一樣。

在總統蔡英文出訪返抵國門之際，特勤人員夾帶1萬多條免稅菸闖關，但遭到調查局、關務署聯手攔截，引起軒然大波。該案也讓總統震怒，當天就革除國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷中將的職務；接著，原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。

不過，外界也把矛頭指向總統府秘書長陳菊，認為她為何沒有受到懲處？陳菊在29日下午出面受訪時表示，如果有任何責任，絕對不會逃避，強調自己並不是一個會逃避責任的人。

對於藍營、部分退役將領，都對陳菊提出質疑，退役的前總統府侍衛長室官員表示，政客有目標的亂講就算了，退將不了解也跟著亂說，事實上過去以來，總統府秘書長從來沒有管過侍衛室，更別說警衛室，「要她負完全責任有冤，除非有指示買菸。」

該退役官員表示，就算以前有上將參軍長、中將二局局長，也一樣不曾管過侍衛室。由於維安工作具有專業性，一般都是尊重維安考量，因此這次事件在咎責時，如果了解侍衛室的運作，就會理解為何會出現灰色地帶。

對於侍衛室、警衛室的問題，其實早在李登輝時代就已有多次在內部討論，該官員指出，如果能藉這次機會，建立特勤軍警人員輪調基層歷練，來避免長年恃寵而驕的問題。

該官員表示，從老總統士林官邸，多用浙江人，到了蔣經國時代的七海官邸，用的是金門（第一士校）馬祖人，威權時代非常封閉，管理極為嚴格，不容許任何差錯，到了李登輝的大安警衛室，部分是來自七海，加上軍警混編。

該官員說，現在已經不是威權時代，忠誠度考核多半不會有太大問題，一定階級的幹部輪調基層歷練，或許也是必要的考量，過去其實就有討論，但反彈都不會太小。

▼總統府侍衛長張捷因國安私菸案轉任陸軍司令部委員。（圖／記者林敬旻攝）

