冤死18年！他扛姦殺罪遭槍決…真凶淚認伏法終還清白

▲沉冤18年的姦殺案終得雪。（示意圖／Pixabay）

記者何文君／綜合報導

內蒙古少年呼格吉勒圖18年前被冤枉涉及一起姦殺案，審判過程僅短短61天就遭判死刑槍決，直到2014年真凶趙志紅被捕歸案，坦承當年犯行，才讓呼格吉勒圖沉冤得雪。趙嫌30日上午執行死刑，終還少年清白。

綜合陸媒報導，事件發生於1996年4月，當時年僅18歲的呼格吉勒圖在一間毛紡織廠任職，偶然發現一名下半身裸露的女子陳屍公廁中，隨即到派出所報案，卻遭認定是姦殺女子的凶手；從命案揭發到遭判死刑，再立即槍決，整個過程只有短短61天。

▲呼格吉勒圖冤死18年，真凶終認罪伏法還清白。（圖／翻攝自微博，下同）

直到2005年10月，犯下多起命案、被稱為「殺人惡魔」的凶嫌趙志紅遭逮，才讓案情有了新轉機。最高人民法院調查，趙志紅於1996年至2005年間，共殺害6人、性侵2名幼女、10名婦人，還多次搶劫、盜竊，手段殘忍，對社會危害極大。

趙志紅落網後，坦承當年曾在該紡織廠內姦殺一名女子，並能供述犯案時的詳細經過。內蒙古高級人民法院於2014年12月15日宣布再審，因認定故意殺人的證據不足，改判決呼格吉勒圖無罪，與趙自認是真凶無關。

▲趙志紅認罪伏法。