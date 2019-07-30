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蔡其昌出新書　因這理由陳菊給他打100分

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圖文 / 鏡週刊

立法院副院長蔡其昌今（29日）舉辦新書《後背包的初心》發表會，包括總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全都到場祝賀。多年前曾為蔡提親的陳菊也爆料，她當初提親時都說至少要生3個小孩，原本對只生2個孩子的蔡不太滿意，但去年他有了第3個孩子，所以他的人生100分。

陳菊說，她是蔡其昌的大姊大，看過蔡人生得意的時候，也看過他失敗時很自在、沈著的模樣。不過，她說，對蔡其昌人生最大貢獻，就是擔任他的媒人，當年蔡第一次選立委成立競選總部，她不只是去助選，更重要的任務是要去提親，但蔡把丈母娘伺候得非常好，話都還沒講完，丈母娘就答應把女兒嫁給他。

蘇嘉全則說，在立法院通常院長、副院長不太可能同時出席同一場會議，「有他就沒有我，有我就沒有他」，今天為了新書發表會特別打破慣例。蘇也說，50歲寫書好像有點太早，他50歲時都當過2個部長都還不敢出書，可見蔡其昌的人生體會比較多。

蘇貞昌上台時妙語如珠，說蔡其昌當副院長主持院會，他當行政院長被質詢上台還要向蔡鞠躬敬禮，「這是什麼世界！」他還說，蔡才50歲，落選也才1、2次，就能寫1本書，他落選這麼多次，看遍人情世故，應該可以出一整套書。

談到落選，蘇貞昌還自嘲，落選才能看到哪些朋友是真的或假的，像他過去落選後，只看得到自己開車送女兒去立法院上班的新聞，都沒人理他，當時打電話很多人都不回，「那些人現在都很後悔，怎麼當時不留一點溫暖！」

另外，由於天下文化創辦人高希均發言時呼籲執政黨不能鎖國、要開放，蘇貞昌當場回應，如果高教授有機會到對岸告訴對岸領導人能夠漸漸開放，台灣有個好鄰居會比較安全，現場立即響起熱烈掌聲。

蔡其昌說，他希望用出新書的機會感謝他生命中的貴人，例如他10歲時小學老師說在美麗島事件中被逮捕的陳菊是壞人，但他大學以後把陳菊視為偶像，也成為他政治啟蒙的導師，還成為了他的媒人。

他也強調，過去出書的人通常都是哈佛、耶魯、倫敦政經學院畢業，就算桃園市長鄭文燦也是台大畢業，但他大學重考才考上東海大學，出這本書是想告訴大家，「一個nobody也有機會當上立法院副院長」。最後，他也特別向他的老婆說感謝，因為他的老婆把孩子、家庭照顧得很好。

蔡其昌在新書發表會當場開箱他的後背包，內裝女兒的泳褲、手帕。

因為書名叫《後背包的初心》，發表會上蔡其昌還特地開箱他的後背包，他放了他的新書，還幽默強調：「今天只有打書，不打菸！」另外背包裡還有他小女兒的泳褲、手帕，原來是他的老婆帶女兒出去玩，留在旅館沒有帶走，今天旅館寄到立法院給他，所以他順手放進背包。


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