一試色就決定敗了他們！！ 好難買到的愛用唇膏分享~

想要生這篇文章已經很久了！因為迫不及待想要把近期愛用的唇膏和大家分享，以下這三支都是花滿大功夫才得到的，所以真的每一支都是心頭肉阿！

近期最愛唇膏TOP 1：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 # 62 - LIBRE

一開始想要購入這支唇膏的確只是因為私心喜歡BLACKPINK的 JENNIE，JENNIE有"人間香奈兒"的稱號，所以常常在IG分享有關香奈兒的產品，前陣子很火紅的JENNIE斷貨色就是這支。

其實乍看之下就是很好配的裸色系和淡玫瑰土色，反正JENNIE擦很好看我就決定要敗了。只可惜免稅店都缺貨> <" 還好友人在國外看到就立馬幫我帶一支回來，這也是我的第一支香奈兒唇膏，質地超好塗！果然一分錢一分貨阿。不顯唇紋而且很好推開，薄擦厚擦都有不同的柔霧感，也非常好搭配各種妝容。

相信不會有人不適合這種顏色，就算唇色偏黑我覺得也是COVER的過去~

近期最愛唇膏TOP 2: 蘭芝玻璃誘光蜜唇膏

這支是在韓國逛街時不小心腦波一弱就買了。

但也不能說是亂買，因為當初選這個色號是因為被它的螢光色所吸引，我滿少在市面上看到偏螢光色的唇膏。現場試色後覺得很顯色，看起來很青春活潑有精神，而且有明顯的水果味道，聞起來香香的。

個人滿推薦給要約會和男友KISS的女生，因為整個塗起來嘴唇會看起來嘟嘟水嫩水嫩，還香香的。

而且我發現我剛買回來的時候台灣的專櫃貌似沒有進這個顏色，沒有在台灣官網上看到對應的色號和顏色喔。後來一查才發現這是韓國限定的HOLIDAY色號！





色號是#1 Neon Pink

不過這個系列我都覺得很不錯，大家可以去櫃上試試其他顏色。

近期最愛唇膏TOP 3: 時尚印記絲絨唇露 #25

這個色號也是當時買的時候全台缺貨缺慘了，我不知道為什麼每次看上的顏色都要缺貨> <"訂了差不多三周才拿到，不過我覺得也滿值得的啦！因為這個顏色很好搭配衣服和妝容，是個很安全看起來也相較成熟的一個知性色系。

再加上它的刷頭有經過特別設計，所以補妝很好補（基本上不太容易掉色）， 而且擦起來也很保濕不顯唇紋。

只不過它的味道我不是很喜歡，所以不適合拿來當作BOBO前擦的唇膏XD

OK~以上就是JAMIE近期最愛的唇膏TOP 3，給大家參考一下嚕！唇膏太重要了啦！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Jamie 的娘娘生活

（完整文章請看VOGUE.com）



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