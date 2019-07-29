與賽夏族一同守護山林　林務局邀民眾當「一日巡護員」　

▲賽夏族部落族人，共同響應本次巡護體驗活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

每年的7月31日是「世界巡護員日」，為了讓民眾更加認識森林護管員的工作，新竹林區管理處於27日在苗栗縣南庄鄉加里山登山步道舉辦「一日巡護體驗活動」，讓民眾直接藉由巡視體驗來品嘗巡視工作的點滴。

林務局新竹林管處表示，苗栗加里山素有小百岳之稱，吸引民眾體會山岳風情，許多喜愛登山的朋友，一早就在蓬萊登山口，準備參加一日巡護體驗活動，藉由巡視人員及巡護志工老師的帶領下，和他們平常以遊山玩水方式登山，心境完全不同。

▲加里山登山口，展示山老鼠盜伐的牛樟木及所使用的各式盜伐器具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林管處指出，不同以往的是，全國第一個與林管處簽訂夥伴關係的蓬萊村賽夏族部落朋友，也呼應此次活動，共同參與巡護體驗，由森林調查監測志工帶著大家一起進行巡護體驗，沿途分享巡護過程發生的緊張或趣事，最後帶領進入牛樟盜伐舊案現場，細說盜伐案件偵辦的過程與艱辛。

因為這次體驗活動於被突如其來的大雨打斷了，現場登山步道濕滑難行，考量體驗民眾的安全，決定提前結束體驗活動；參與的民眾也說，經由此次護管員的介紹、志工的經驗分享以及盜伐現場的解說，對巡山員的工作獲得全新的認識，深深感覺這群在全國森林中默默付出的巡山員，值得大家給他們一個大大的讚。

新竹林區管理處也呼籲，保護森林不能單靠巡山員，也請民眾共同參與保護森林工作，有興趣的話也可投入巡護行列。