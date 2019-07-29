首度公開回應反送中！　陸國務院：堅決支持林鄭月娥

▲國新辦記者會談香港局勢，港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院新聞辦公室下午舉行記者會，港澳事務辦公室發言人楊光、徐露穎親上火線，首度回應香港局勢。發言人楊光表示，香港是法治社會，不容許少數人踐踏，中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府施政。

香港爆發反送中衝突以來，國務院港澳辦一直以來都是透過書面聲明回應，28日下午突然發出通知，表示將在29日下午3時舉行例行記者會，由於這是港澳辦首度公開回應香港問題，記者會現場老早就被佔滿，甚至到最後還管制記者進入。

記者會一開始，先由楊光發言，他指出，近期在香港，發生一系列遊行示威和暴力行動，中央政府密切關注香港局勢變化。六月份以來，香港發生數次較大規模反對修例遊行集會活動，香港特區政府已決定暫緩修例，中央政府表示支持，尊重和理解。

▲國務院港澳辦公室舉行記者會，首度公開回應香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）



楊光接著作出三點聲明，首先他呼籲香港各界旗幟鮮明抵制暴力行為，示威者嚴重影響香港民眾安全，任何文明與法治社會都不會允許暴力行為，阻止他們迫害香港的行徑。

再來，楊光提到，香港是法治社會，不容許少數人踐踏，中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府施政，並對香港警察致上最高敬意。

最後，他希望香港盡快走出衝突，發展經濟民生，香港雖有優勢，但經不起折騰，再亂下去，全社會會買單。全香港都應該找尋更有效的方法，幫助年輕人解決住房、學業等遇到的困難，疏解怨氣。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）