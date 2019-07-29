港澳辦：實踐一國兩制　「3條底線」不能觸碰　

▲國新辦記者會談香港局勢，港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者劉亭／綜合報導

香港近來遊行不斷，陸續爆發多起警民衝突，要求港府回應訴求。國新辦28日通知，今（29）日下午3點將召開記者會，由國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎出席。這是自從香港「逃犯條例」風波以來，港澳辦首度有發言人出席國新辦記者會，回應香港局勢。

楊光表示，「一國兩制」是一個完整的概念，是一套完整的方針政策，所以對「一國兩制」的理解一定要全面準確。「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮。只有在「一國」的基礎上才談得上「兩制」，所以我們實踐「一國兩制」一定要全面準確，不走樣、不變形。

他也強調，在香港、澳門，貫徹落實「一國兩制」方針，始終要強調「三條底線」不能觸碰，「一絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。」

▲香港6月起多場大型遊行。（圖／路透）

針對香港社會有人主張「違法達義」，楊光也指出，法治是香港人長期引以為傲的核心價值，「我們想說的是，任何主張，無論自認為它的目標有多麼崇高，都不能以違法的方式表達，更不能訴諸暴力。暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為它標榜了什麼偽命題而有所改變。」

楊光在記者會上指出，近期在香港發生一系列遊行示威和暴力行動，中央政府密切關注香港局勢變化，堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府施政，並對香港警察致上最高敬意。他希望香港盡快走出衝突，發展經濟民生，香港雖有優勢，但經不起折騰，「再亂下去，全社會會買單」。

▲反送中示威者包圍中聯辦，警方發射催淚彈驅趕。中聯辦外中共國徽加裝保護盒，避免再被破壞。（圖／達志影像／美聯社）