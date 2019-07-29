不認綁架南韓人！北韓拒絕協助UN確認拉北者生死　兩韓關係陷冰點

▲ 南北韓離散家屬2018年8月在金剛山團聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南北韓關係近來因8月將登場的美韓聯合指揮所演習（CPX）降到冰點，北韓25日才無預警發射2枚短程彈道導彈示警，日前又被爆出拒絕聯合國要求，不願協助確認遭北韓綁架者生死，「拉北事件與（北韓）當局毫無關係。」

「拉北者」意指遭綁架至北韓的南韓、中國及日本人等；南韓拉北者大多為江原道的漁夫，因捕魚時不慎越過停戰線而遭北韓軍方綁架。根據《東亞日報》獨家取得的聯合國「任意逮捕及強迫失蹤工作小組」（WGEID）非公開拉北者報告，聯合國3月13日請求北韓協助確認11名南韓拉北者的生死及居住地。

北韓直到2周後才回應，「聯合國提及的拉北事件與當局毫無關係」，同時指控聯合國以人權問題為由，助長敵對勢力帶有偏見的政治操弄，「請對敵對勢力的假消息和猜測採取公正且批判性的態度」

聯合國提到的11名拉北者中有10人是1960或1970年代遭綁的漁夫，還有一名1970年被綁上北韓巡邏艇的南韓軍人。其中的朴陽秀（박양수，音譯）2014年曾參加兩韓離散家屬團聚活動，但北韓仍拒絕協助確認他的近況。

南韓推測，韓戰至今遭綁架至北韓的公民至少有516人。包括3月提出的11人在內，聯合國共請求北韓確認84名拉北者的近況。北韓僅對其中56人有所回應，但一律表示，拉北事件與平壤當局無關。