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調職加班憂鬱崩潰「上百時數被砍」　日縣府職員生前簡訊曝：痛苦想死

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▲上班族,沮喪,加班,過勞,超時,上班,疲累,示意圖。（圖／CFP）

▲ 死者生前每月加班時間與公司核准上報的時間存在極大落差。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

日本九州大分縣一名政府男職員去年4月調職後，因工作量太過繁重，最終罹患憂鬱症自殺。根據紀錄，死者每月平均的加班時數約113小時，生前曾傳「好痛苦」、「好想死」等字眼給母親，甚至哭訴「（工作）根本做不完，我好想回家」。據瞭解，縣府主管最終核准的加班時數與死者實際加班狀況存在懸殊落差，上百加班時數被砍，他的雙親則在近期正式申請公務災害認定。

據朝日新聞中文網整理報導，該名26歲男職員富松大貴2018年4月轉調福祉保健企劃課，主要負責結算相關業務，但卻必須時常加班到深夜或假日來上班才能完成工作。

到了4月底，死者開始傳送「好痛苦」、「好想死」等負面字詞給母親，甚至在輕生前不久，也透過電話告知「（工作）根本做不完，我好想回老家」。6月9日晚間，他選擇在職場結束自己的生命。

委任律師平山秀生表示，這是死者第一次正式擔起相關責任，且該職位的前任同仁也因調職的關係，繁複的交接工作只花了3個小時就帶過，周遭給予的支援與幫忙相當不足。

根據規定，職員加班必須事前爭取上司同意，並於隔天回報實際加班時數，最終由主管輸入系統。而死者的電腦使用紀錄顯示，他在3月10日至4月9日的加班時數約88小時、4月10日至5月9日約136小時、5月10日至6月9日約114小時，但最終經上司核准的加班時間出現明顯落差，分別是6.5小時、31小時及40.5小時。

上班,打電腦,工作,辦公室（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲ 報導指出，縣府加班時數存在懸殊落差的狀況已經不是第一次發生。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

「他是個責任感比別人強、無法婉拒工作的孩子」，富松大貴的60歲父親幹夫提到，「我的孩子在孤立無援中寂寞死去，實在太過可憐。」

對此，大分縣知事廣瀬勝貞曾在6月提到，其實府內是在推動改革工作方式，但卻發生令人遺憾的事件，感到相當抱歉，同時強調會確實處理相關事件。

只不過，當地縣府在加班時數有懸殊落差的狀況已經不是第一次發生，早在2015年就有男性職員身亡，且加班時數同樣存在極大落差，直到2017年12月才被認定為公務災害。

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關鍵字：加班,加班時數,憂鬱症,交接,日韓要聞

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