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時隔11天！北韓扣押俄籍漁船「二度面談」才放人　2南韓船員歸國

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▲▼俄籍漁船Xiang Hai Lin 8被北韓扣押，2南韓船員時隔11日歸國。（圖／翻攝自臉書／Russian Embassy in the DPRK）

▲ 被北韓扣押的俄籍漁船Xiang Hai Lin 8號。（圖／翻攝自臉書／Russian Embassy in the DPRK， 下同）

記者陳宛貞／編譯

北韓17日凌晨扣押一艘懸掛南韓國旗闖入領海的俄籍漁船「Xiang Hai Lin 8號」，船上共15名俄國人及2名南韓人。南韓政府事發後數度致函北韓，要求將2名南韓公民送返，無奈沒有得到回音，僅確認他們平安待在元山。28日最新消息指出，事發時隔11天，2名南韓船員終於平安歸國。

根據《韓聯社》，Xiang Hai Lin 8號在當地時間28日下午1時左右回到南韓束草港，船上17人健康狀況良好。南韓統一部指出，「北韓將包括我國人員在內的船舶安全送返，基於人道主義，我國給予正面評價。」

▲▼俄籍漁船Xiang Hai Lin 8被北韓扣押，2南韓船員時隔11日歸國。（圖／翻攝自臉書／Russian Embassy in the DPRK）

▲▼ 俄國駐北韓使館公開的船員照片。

▲▼俄籍漁船Xiang Hai Lin 8被北韓扣押，2南韓船員時隔11日歸國。（圖／翻攝自臉書／Russian Embassy in the DPRK）

綜合韓媒報導，Xiang Hai Lin 8號16日自南韓束草港出發，航向俄羅斯扎魯比諾港途中因引擎故障漂流，17日進入東海（日本海）北韓海域。俄國駐北韓使館援引北韓外務省說法指出，這艘漁船違反「入境及滯留北韓領土規定」，被引渡至北韓元山港。

17名船員近幾天都住在元山市一處飯店內，其中2名南韓船員分別為50多歲及60多歲男性，與俄國船運公司簽下技術指導合約，以捕魚指導及監督官的身分登船。平壤當局二度面談17人後放行，Xiang Hai Lin 8號經緊急修理，27日晚間離開元山港，稍早抵達南韓。

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關鍵字：Xiang Hai Lin 8號,日韓要聞

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