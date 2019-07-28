網傳示威者圍堵數學家　丘成桐否認：污辱老人是自由？

▲ 老人遭示威人士圍堵 。（圖／翻攝自Youtube／中華微視）

記者馬叔安／綜合報導

日前在香港機場有1名老人被反送中示威民眾圍堵辱罵，一度傳出這名老人是美籍華裔數學家丘成桐，不過其本人27日否認影片中的人是自己。丘成桐說，自己很驚訝，質疑這些年輕人污辱老人的言行，「這是他們心目中要保護的自由和人權？」

香港中通社報導，丘成桐回應媒體，「謝謝你問候，但是影片中的不是我！我很驚訝！他們這些年輕人以為隨時隨地可以在肢體語言上污辱一個路過的老人，這是他們心目中要保護的自由和人權？」

根據維基百科，丘成桐從小在香港長大並完成大學學業，曾獲數學界最高榮譽菲爾茲獎及沃爾夫數學獎，後入籍美國，目前擔任哈佛大學教授和香港中文大學博文講座教授。

▲曾獲得費爾茲獎殊榮的著名華裔數學家丘成桐。（圖／翻攝自新華網）

一段「老人遭圍堵」的影片近日在網路瘋傳。從畫面可以看到，穿著灰白色西裝外套的老人走出香港機場，多名年輕人圍住拉扯、用鐳射筆照射老人，期間有人將黃色標語貼在他的後背；老人隨即不發一語的快步離開，但仍被部分人士堵住去路，一位年輕男子在圍堵時跌倒，站起來後高喊「打人」。

機場工作人員隨後出面協調並報警。事後，網路上傳稱是老人在機場內，打掉了抗議人士的示威牌子，引發了雙方衝突，亦有人稱是老人先動手。

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