限時90天！川普施壓WTO　要求取消中國「開發中國家」地位

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)26日向世界貿易組織(WTO)施壓,要求取消承認中國及其他相對富有國家特殊的「開發中國家」地位,同時指控其享有特殊待遇。他在一份備忘錄中指示美國貿易代表署(USTR),若這項要求沒有在90天內取得實質進展,將停止將這些國家視為發展中國家。

川普指出,全球貿易組織WTO運用一種過時的二分法,已經讓數個世貿組織成員獲得不公平的優勢。他也在推特上寫道,「當世界上最富有的國家聲稱自己是開發中國家,規避世貿組織的規則並獲得特殊待遇時,世貿組織就已經遭到破壞,不能再這樣下去!我今天指示USTR採取行動,停止以犧牲美國為代價欺騙這個系統。」

川普備忘錄提到,若90天內沒有見到世貿組織規定出現實質進展,華府將不再對待「不正確的自稱為開發中國家,且按世貿組織規定及協商、不當尋求彈性獲益的組織成員」為開發中國家。

備忘錄指出,全球10個最有錢的經濟體中有7個宣稱是開發中國家,包括墨西哥、南韓、土耳其等,都是20國集團(G20)成員。《法新社》報導,儘管這份備忘錄點名多個國家,但大致仍指向中國。

The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA!