限時90天！川普施壓WTO　要求取消中國「開發中國家」地位

▲ 川普要求WTO在90天內做出改變。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）26日向世界貿易組織（WTO）施壓，要求取消承認中國及其他相對富有國家特殊的「開發中國家」地位，同時指控其享有特殊待遇。他在一份備忘錄中指示美國貿易代表署（USTR），若這項要求沒有在90天內取得實質進展，將停止將這些國家視為發展中國家。

川普指出，全球貿易組織WTO運用一種過時的二分法，已經讓數個世貿組織成員獲得不公平的優勢。他也在推特上寫道，「當世界上最富有的國家聲稱自己是開發中國家，規避世貿組織的規則並獲得特殊待遇時，世貿組織就已經遭到破壞，不能再這樣下去！我今天指示USTR採取行動，停止以犧牲美國為代價欺騙這個系統。」

川普備忘錄提到，若90天內沒有見到世貿組織規定出現實質進展，華府將不再對待「不正確的自稱為開發中國家，且按世貿組織規定及協商、不當尋求彈性獲益的組織成員」為開發中國家。

備忘錄指出，全球10個最有錢的經濟體中有7個宣稱是開發中國家，包括墨西哥、南韓、土耳其等，都是20國集團（G20）成員。《法新社》報導，儘管這份備忘錄點名多個國家，但大致仍指向中國。