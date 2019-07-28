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「海上到處是浮屍」！地中海最慘難民船難　遺體不斷被沖上岸

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▲▼利比亞外海難民船難，不斷有屍體被沖上沙灘。（圖／路透）

▲利比亞外海難民船難，不斷有屍體被沖上沙灘。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

地中海25日發生嚴重難民船翻覆意外，估計將成為2019年最嚴重的難民船船難。利比亞紅新月會26日表示，已經尋獲62具遺體；根據當地漁民的描述，沉船地點附近海面上四處都是浮屍，因此很難計算出真正罹難者數量。

根據法新社報導，難民船翻覆地點在利比亞首都的黎波里東方、海港柯姆斯（Khoms）外海，利比亞海防隊救起145名生還者，但仍有超過100人失蹤。利比亞紅新月會負責人希班（Abdelmoneim Abu Sbeih）表示，自25日晚間以來，已經尋獲62具難民遺體。

當地漁民形容，附近海面四處漂浮遇難難民遺體。紅新月會表示，「屍體不斷被海浪沖上岸邊，根本不可能統計出確切死亡人數。」柯姆斯市一名消息人士說，當地政府已經暫時安置尋獲的遺體，正尋找合適的安葬地點。

根據無國界醫師組織（MSF）的說法，這批難民顯然是搭乘一艘由三艘船體綑綁在一起的船隻出海，根據生還者的描述，船上搭載近400人。聯合國難民署專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，這起船難是「地中海今年最慘重的悲劇」。

地中海難民船發生船難的悲劇層出不窮，數周前也有一艘開往義大利的難民船在突尼西亞外海沉沒，造成68名難民死亡。利比亞自2011年阿拉伯之春以來始終處於政局混亂局面，也成為難民偷渡出海的最佳地點。這些難民大多來自撒哈拉以南非洲，極度渴望能到歐洲追尋新生活。

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關鍵字：地中海,難民,移民,利比亞,船難

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