衣櫃每天詭異聲響　消防隊破門一拆「驚見15Kg格狀巢穴」！屋主看傻了

▲衣櫃裡面發現蜂窩，屋主相當傻眼。（圖／翻攝自《荔枝網》）



網搜小組／柯振中報導

「衣櫃一直發出聲音！」江蘇徐州日前發生一起衣櫃不斷發出響聲的案件，一名女姓屋主向警方指出，自家的臥室內每天都能聽見嗡嗡聲，窗外還能看見大量的蜜蜂，懷疑自己家裡被「築巢」了。消防員到場後，立刻進行盤查，將衣櫃門拆除後，卻看見重達15公斤的蜂巢，讓消防隊與屋主瞬間傻眼。

徐州邳州消防隊接獲報案，一名屋主指出，家中主臥房內近2日都能聽見嗡嗡聲，窗外還出現大量的蜜蜂，懷疑房屋的外牆上有蜂窩。屋主表示，他們平時都在外地工作，只有每年暑假才會回來住上一個月，卻沒想到這次回來卻不斷聽到嗡嗡響。

消防人員到場後，對牆壁進行檢查，不過卻沒發現蜂窩的影子。進行詳細觀察，消防員發現，聲響是從衣櫃傳來的，但打開衣櫃也沒看見蜂窩，卻發現衣櫃有個夾層。

▲夾層內的蜂窩讓屋主傻眼。（圖／翻攝自《荔枝網》）



由於衣櫃內部夾層屬於密封型，消防員只能進行拆除，沒想到拆除後，發現裡面居然有一片長達50公分的巨大蜂窩，讓屋主與消防員瞬間看傻眼。消防員立刻穿上防蜂服，用鏟子將蜂窩進行剷除、放入塑膠袋。

消防員說明，進行秤重後，發現這些蜂窩總重量高達15公斤；依據現場情況，這些蜜蜂應該是從櫃子後面的冷氣管道飛進來，在蜜蜂的衣櫃進行築巢，才會形成這麼大片的蜂窩。

▼這些蜂窩的重量高達15公斤。（圖／翻攝自《荔枝網》）

