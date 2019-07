在自家門口被黃蜂狂螫11次！　抬頭一看2公尺「超級蜂窩」迅速蔓延

Alabamans Are Battling Car-Sized Yellow Jacket Nests This Year https://t.co/UmZXKVno88 #entomology #yellowjackets #wasps #climatechange pic.twitter.com/2UuDDUN5Rc

實習記者黃可昀/綜合報導

美國阿拉巴馬州的詹姆斯(James Barron)最近在自家屋簷發現一個巨型蜂巢,範圍大約有2公尺長,遠看就像是一大塊木頭黏在屋頂上,而且他還被蜂巢裡的黃蜂螫了11次,現在光看就覺得很害怕。昆蟲學家查爾斯(Charles Ray)表示,「千萬別驚動黃蜂,牠們會聯合同伴一起對付敵人。」

Hoards of yellow jacket wasps build gigantic nests the size of Volkswagen Beetles in Alabama #wasps #nest #Alabama #dangerhttps://t.co/EBrcxRS6u3 via @Strange_Sounds pic.twitter.com/lwPUV8Xp4g