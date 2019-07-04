在自家門口被黃蜂狂螫11次！　抬頭一看2公尺「超級蜂窩」迅速蔓延

Alabamans Are Battling Car-Sized Yellow Jacket Nests This Year https://t.co/UmZXKVno88 #entomology #yellowjackets #wasps #climatechange pic.twitter.com/2UuDDUN5Rc — Igor Os (@igor_os777) 2019年7月1日

實習記者黃可昀／綜合報導

美國阿拉巴馬州的詹姆斯（James Barron）最近在自家屋簷發現一個巨型蜂巢，範圍大約有2公尺長，遠看就像是一大塊木頭黏在屋頂上，而且他還被蜂巢裡的黃蜂螫了11次，現在光看就覺得很害怕。昆蟲學家查爾斯（Charles Ray）表示，「千萬別驚動黃蜂，牠們會聯合同伴一起對付敵人。」

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據CNN報導，由於全球暖化的加劇，各國紛紛出現暖冬現象，這也改變了昆蟲生態，原本熬不過冬天的黃蜂（Yellow-jacket wasp）卻順利地存活下來，甚至接下來兩三年都能繼續生存，導致越來越多「超級蜂窩」的出現。

查爾斯指出，詹姆斯家的蜂窩裡大約住了1.8萬隻黃蜂，這都是暖冬造成的異常結果，蜂后一旦撐過了冬天，就能繼續生產2萬顆卵，讓蜂群更加壯大。

報導指出，阿拉巴馬州2006年也出現過驚人的超級蜂窩，大到塞滿整輛廢棄汽車。查爾斯認為，今年很有可能會出現更大的蜂窩，因為「我們今年5月就發現2個巨型蜂巢，比2006年6月13日發現的案例更早。」