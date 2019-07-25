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傳民進黨派「女刺客」雞排妹　戰國民黨「顏值擔當」蔣萬安

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圖文／鏡週刊

民進黨中央正在積極布局艱困選區立委徵召作業，黨內傳出在台北市第三選區（中山、北松山）將力邀知名度高的刺客參選，且已鎖定常以麻辣言論評論時事的性感寫真女星「雞排妹」鄭家純，將積極勸進她參選對戰國民黨現任立委蔣萬安。

巧合的是，昨（24日）晚雞排妹在她主持的網路直播節目《學姊受不了》，專訪民進黨北市第三選區立委徵召的台北市議員王世堅。王就當場對雞排妹爆料：「我們民進黨動腦筋動到妳身上！提名小組認為應該新的策略要找年輕的、有政治理念想法的加入，首選就是妳啊！」

雞排妹昨晚在網路節目專訪台北市議員王世堅，王當場爆料民進黨想邀雞排妹參選立委。（翻攝17TV 《學姊受不了》節目）

雞排妹第一時間並未拒絕，還反問王世堅，若他是民進黨決策者，會把她安排到哪一區參選？王沒回答要讓雞排妹到哪一個選區，僅強調外表很重要，「你們站著就有票！」雞排妹立刻吐槽：「沒啊！吳崢（時代力量市議員候選人）去年就沒選上！」王回說：「但雞排妹很有想法啦！」雞排妹回應：「沒關係，我參不參政不重要，目前的我實在沒有想要像世堅議員一樣為民所苦。」

雞排妹昨晚在網路節目專訪台北市議員王世堅，王拿出道具刀擺出模仿「恰吉」經典姿態，逗笑雞排妹。（翻攝17TV 《學姊受不了》節目）

本刊調查，民進黨中央鎖定雞排妹擔任刺客的消息近日在黨內流傳，而提名策略小組會議中也曾討論到讓雞排妹挑戰蔣萬安的可能性。不過，黨內人士向本刊表示，點名雞排妹一開始是會議中的「玩笑話」，但考量雞排妹年輕、觀點犀利因此確實納入考量，但此布局能否成真仍待觀察。

下個月底才滿26歲的鄭家純，學生時期是外拍模特兒，2012年初因代言雞排店爆紅博得「雞排妹」稱號，出道以來以高顏值、傲人E罩杯以及敢說敢講在演藝圈搏得一席之地，尤其她對公眾事務非常關心，常上政論節目暢談她的政治理念，太陽花學運時她也現身被佔領的立法院議場聲援。

雞排妹（左）上屆立委選舉曾與台北市長柯文哲一同為中山松山區的候選人潘建志站台。（台北市政府提供）

去年議員選戰前期，雞排妹也曾被點名被時代力量徵詢參選港湖北市議員，但當時她否認。到了市長選戰期間，雞排妹頻上政論節目嗆代表國民黨參選的韓國瑜政見像「講幹話」，還批韓像是「做直銷的」。麻辣言論令外界印象深刻。

上屆立委選戰，雞排妹就曾為以無黨籍參選北市第三選區的醫師潘建志站台、主持競選活動。不過，雞排妹17日（週三）晚間在網路直播節目專訪時代力量高雄市議員黃捷與民進黨台北市議員許淑華後，隔天（18日）凌晨她在臉書發文表示，與許淑華前次見面，許就曾問過她這次（立委選舉）是否要出來選，她的回答是「目前的我愛自己多過選民，不想從政。」這次許再次問她是否有意願參選，「也是一樣的回答」。

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關鍵字：雞排妹,蔣萬安,鄭家純,鏡週刊,2020立委大選

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