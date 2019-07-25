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夏天好熱！喝水前先注意「這件事」　挑水壺必知小撇步

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▲夏天好熱！喝水前先注意「這件事」，挑水壺必知小撇步（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲替全家人挑一個方便好用的安全水壺，適當補充水分更放心。（圖／記者楊詩益攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

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正值炎熱夏季，只要待在室外一下子就感覺要燒焦了，這時候補充水分變得很重要。但在喝水前，其實最重要環節就是「水壺的挑選」，針對材質安全、耐高溫抗酸或者是通過SGS檢驗，且符合國家安全標準與歐盟16項塑化劑安全檢驗等，都不可馬虎。

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲好水壺針對材質、耐高溫抗酸鹼或者是通過SGS檢驗等，都不可馬虎。

夏天一走出戶外，不到幾分鐘又累又渴，加上這陣子高溫炎熱，各地溫度平均出現在33、34度以上，前陣子還出現了36度以上高溫，民眾擔心中暑，就得適時的補充水分，不過市面上水壺百百款，到底該怎麼挑選，才能兼顧安全與便利。

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲可拆洗零件，方便清潔也是父母很重視的，孩子可以自己隨身攜帶，養成喝水的好習慣。

尤其是家中有孩子也會特別留意，吳先生就說，「像我基本上比較注重裝熱水，所以對材質是比較看重的。」又因為夏天到了，有些人會想喝檸檬水消暑解渴，要找到可以抗酸鹼的水壺不容易。太和工房TR-55通過SGS的溶出測試，不會產生環境荷爾蒙，既可以做到全透明，又可以放酸鹼性的飲料。而吳太太也說，「通常水壺都是我在清潔，所以如果零件可以拆洗或換新的話，對我來講比較方便。」畢竟小朋友很會流口水，每天都接觸到，勢必就需要天天清潔。

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼太和工房將上蓋提升為「不鏽鋼觸水」專利設計、防漏水矽膠，堅持用最安全的材料TR-55來設計。

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

有些人會特別留意材質，了解是否通過國家安全標準與歐盟16項塑化劑安全檢驗，或是耐熱溫度到多少，而TR-55通過SGS的耐熱溫度檢驗，耐熱溫度可達130度還可裝檸檬汁、放酸鹼性飲料。營養師特別強調，「水壺裡面一定會接觸到水，或者是上蓋的部分，因此在挑的時候，要留意看內層或上蓋會碰到水的地方。」看清楚廠商提供的認證檢驗報告，從材質、耐熱程度、抗酸鹼等，也讓消費者在選擇上，才會比較有依據。

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼TR-55為PA材質(聚醯胺)，是瑞士EMS進口原料，又稱為透明尼龍，具有很高的抗化學性。

▲太和工房影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

太和工房針對小孩子設計適合他們輕巧攜帶的大小水壺，不用讓父母一直提著，放孩子包包或自己拿著都很方便。安全性顧慮周全外，兼具時尚繽紛、方便好帶，推出四款不同容量，各款式還分別有好多顏色，想對抗炎熱夏天，切記補充適當水分才是首要關鍵。

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關鍵字：太和工房,國家安全標準,歐盟16項塑化劑安全檢驗,SGS,耐熱度,抗酸鹼

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