「亞洲．矽谷」率15家新創團隊　前進泰國參展拚商機

▲亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮率15家新創團隊，前進泰國參展拚商機。（圖／亞洲．矽谷計畫執行中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

力拚海外商機，亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮帶領包括無人機、智慧農業、智慧交通、物聯網、人工智慧等領域15家台灣新創團隊，赴泰出席駐泰代表處新館落成啟用及泰國台灣高科技展示中心開幕典禮：據指出，泰國在地廠商參與媒合十分踴躍，家數超過42家，商機媒合進行熱絡。

李博榮表示，亞洲．矽谷「台灣創新科技展」作為新館成立後第一個展覽，整合資策會、藍海加速器等單位，共同徵選15家台灣新創廠商，超過30名成員共同參展，展現台灣創新科技實力，未來亞洲矽谷亦將作為為駐泰代表處及台商的堅強後盾，有機會將會整合更多廠商參展，帶領台灣廠商邁入國際，創造商機，展現台灣創新科技實力。

▲▼亞洲．矽谷率15家新創團隊，前進泰國參展拚商機。（圖／亞洲．矽谷計畫執行中心提供）

除了「台灣高科技展示中心」的展示，下午於辦事處新館亦特別舉辦商機媒合會，邀請泰國在地廠商進行對接媒合，泰國在地廠商參與十分踴躍，參與媒合家數超過42家，且商機媒合會進行十分熱絡，相信將有助台灣廠商掌握更多商機，達到亞洲．矽谷計畫執行中心協助廠商拓展商機的目的。

▲泰國在地廠商參與媒合熱絡。（圖／亞洲．矽谷計畫執行中心提供）

除了參加駐泰國代表處新館的「台灣創新科技展」，參展團25日起也將參加泰國創新創業展Startup Thailand的展出，希望透過多元的展覽機會，提升台灣新創科技廠商在泰國的能見度，並協助爭取更多的商機。