Switch手把「失控飄移」玩家集體怒告！內部文件曝光：任天堂將免費維修

▲任天堂Switch遊戲手柄「Joy-Con」搖桿變得些許不靈敏。（圖／CFP）

記者楊絡懸／綜合外電報導

部分任天堂Switch玩家在遊玩了一段時間後，就發現手上的遊戲手柄「Joy-Con」搖桿變得些許不靈敏，甚至開始出現「失控飄移」的異常狀況；就算把手柄控制器送修後，還是會出現類似情況，讓多數玩家在網路上討論遊戲手把設計是不是帶有瑕疵。任天堂官方尚未正式承認手柄有缺陷，但有消息指出，公司內部正準備處理手把異常危機，免費維修遊戲手柄。

任天堂Switch玩家近日在美國網路論壇「Reddit」討論，遊戲手柄「Joy-Con」開始有著些許問題，尤其左方的手把特別嚴重，像是搖桿不靈敏、或是放置手把不使用時螢幕畫面卻有「飄移」的異常現象，不管是送修或自行嘗試排除，都無法根治解決，讓人非常難以想像一副要價2千多元的「Joy-Con」竟然有那麼多問題。

國外多數網友在各大社群論壇上抱怨，引起了其他玩家迴響，目前已有美國部分玩家在華盛頓州決定向任天堂公司提出集體訴訟，指任天堂明知Switch的「Joy-Con」有缺陷卻未公開說明原因，還必須不斷購買新的控制器、更換設備，根本影響了消費者權益，美國任天堂應該要賠償消費者損失。

▲遊戲手柄「Joy-Con」搖桿若開始發生問題，玩遊戲就會很麻煩。（圖／CFP）

美國任天堂尚未針對集體訴訟事件回應，僅對於部分報導說明，玩家使用遊戲機時若有任何問題，可以先向官方客服提出協助。然而，官方內容卻沒有提出具體的處理方案，沒有公布相關的數據指到底有多少玩家遇到「Joy-Con」控制器的飄移問題，也沒有承認該產品設計是否有缺陷，僅建議玩家可以向客服反映問題，讓許多玩家更為不滿。

根據Vice新聞報導，任天堂公司為了要解決這起風波事件，正在研擬相關的維修方案，官方內部的備忘錄文件內容指出，將提供玩家「Joy-Con」手把控制器免費維修的服務，無論這款Switch控制器是否已經過了保固維修期，都可以免費維修，玩家也不用提供購買證明；而如果已經自行付費送修「Joy-Con」手把控制器，經過官方確認後，也會把款項退還給玩家。

該篇報導曝光後，引起多數玩家在網路上討論。不過相關內容尚未獲得任天堂證實，記者也還沒有收到任天堂的相關意見。如果消息來源屬實，也表示任天堂正在努力解決這個問題，並準備好要彌補受影響的玩家客戶。