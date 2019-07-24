花式滑冰主辦權遭取消 　外交部譴責並研商對策

▲亞洲國際花式滑冰經典賽台北站被取消。（圖／翻攝中華民國滑冰協會 官網）

記者蔣婕妤／台北報導

「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽」原定在台北舉辦，滑冰協會日前突然接到國際滑冰總會（ISU）來信，告知「因國際情勢關係，台灣不適合辦理國際賽」，無預警取消「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」台灣主辦權，賽事改在中國大陸東莞進行。對此，外交部24日聲明譴責中國大陸的蠻橫行徑，並將邀相關單位研商對策。

外交部表示，中華民國滑冰協會7月23日晚間緊急公告，接獲國際滑冰總會（International Skating Union, ISU) 來信告知，以國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽為由，取消原訂10月30日至11月3日在台北舉辦的亞洲經典賽，改由香港協會主辦，並照原訂日期在中國東莞舉行。

外交部說明，體育署獲悉後即聯繫我滑冰協會秘書長吳亦德獲告，該會於22日晚間臨時接獲ISU來信取消賽事，ISU並已於官網自行變更主辦單位為中國香港，且廣為週知各會員國。我協會經內部討論，決定先緊急公告週知國內各界。

外交部指出，由於事發突然，體育署已請協會吳秘書長於24日到該署說明案情及研商因應對策，包括提出抗議等。必要時，體育署將邀集外交部、中華奧會等相關單位共同討論本案後續處理之道，以維護我會員權益及國家尊嚴。

外交部對國際滑冰總會因政治因素取消我滑冰協會主辦權表達高度遺憾，並對中國大陸再次介入國際NGO組織、不當施壓取消我方主辦國際賽事的橫蠻行逕予以強烈譴責。

外交部重申，政府一向捍衛我民間專業團體舉辦國際賽事、參與國際活動。外交部將持續與相關部會合作，並積極提供協助，以共同維護我國民間組織主辦和參與國際體育活動，以及我國選手的平等參賽權利與尊嚴。