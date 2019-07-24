騙年輕妹「女鬼附體」！色男假好心：一起壞壞驅鬼解咒　激烈交疊後...GG了

▲基隆一名男子騙年輕妹遭女鬼附體，需要做愛驅鬼。（圖／翻攝pixabay）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名曹姓男子2018年底利用年輕女性友人雯雯（化名）自覺運勢不佳，竟佯稱她是被人下了符咒，有鬼一路跟隨她，但只要自己與女鬼做愛就能產生「驅鬼」的效果，將雯雯騙到摩鐵上床。雯雯事後告訴家人，才驚覺自己受騙，隨即報警提告。檢方依強制性交罪起訴曹男。

檢警調查，曹男2018年12月無意間得知雯雯覺得運勢不順，竟動了歹念，向她佯稱是「被人下了符咒」，有鬼跟著她，才會諸事不順，若不快點將附身的鬼趕走，未來可能會有生命危險。曹男更自告奮勇地稱，可以幫雯雯驅鬼，但方式是要讓他與鬼做愛破除符咒，鬼才會自行離開。

涉世未深的雯雯聞言信以為真，與曹男約定時間後便雙雙上摩鐵進行「驅鬼儀式」。但她越想越不對勁，回家後將此事告訴家人，家人一聽直覺反應雯雯受騙了，一行人趕緊赴醫院驗傷，並且報警處理。

曹男到案後辯稱，2人是互有好感，沒有強迫雯雯和自己發生性關係，整個過程都是雯雯自願的；但檢方偵結後，仍依強制性交罪將他起訴。

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