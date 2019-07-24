淡水蔡依林選區　時力提名律師張衛航參戰

圖文 / 鏡週刊



明年立委選戰民進黨與時代力量對戰區域又增加一區！時代力量決策委員會今（23日）決議在新北市第一選區（淡水、八里、林口、泰山、石門、三芝區）提名人選。時力雖要等到明天記者會再對外公布人選，但本刊調查，時力提名的是律師張衛航，將與民進黨現任立委呂孫綾、國民黨提名的洪孟楷對決。

張衛航目前是宏道法律事務所律師，文化大學法學碩士學歷，2004年考上律師後，擔任律師已15年。專長是洗錢防制法、民事法、刑事法及勞動基準法。

他現任經濟部中小企業榮譽律師，法扶基金會律師、犯罪被害人保護協會扶助律師，也曾擔任台北律師公會民事法委員會主委、國防部聯合後勤司令部國陪事件處理委員等公共服務職務。

近年張衛航辯護的案件中，包括2017年1月詹姓計程車駕駛涉嫌以FM2迷昏、性侵來台旅遊的3位韓國女子，他擔任3位韓國女子的委任律師。

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對時力提名立委候選人加入戰局，呂孫綾今受訪表示，明年大選是攸關台灣民主存續的大局，每個民主政黨應深刻體認危機存在，期待未來還是能夠一起合作，打贏2020年選戰。

由於時力已在高雄鳳山區提名前祕書長陳惠敏參選立委挑戰民進黨現任立委許智傑，在新竹市提名工研院工程師高鈺婷挑戰民進黨提名的前議員鄭宏輝，如今又增加一個戰區，對未來時力與民進黨協調合作勢必造成影響，而民進黨艱困選區提名作業時程也因此延後。



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