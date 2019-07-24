高雄淹水被針對…蘇貞昌「一句話」嗆爆韓粉　1.2萬網友朝聖讚爆

▲韓國瑜、蘇貞昌。（合成圖／記者賴君欣、陳崑福翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

上周末的大雨造成南台灣淹水。高雄市長韓國瑜未在第一時間坐鎮指揮引來外界批評，不過他卻抱怨中央「只看高雄」，一名韓粉還在蘇貞昌的臉書留言聲援韓國瑜，結果卻被蘇貞昌一句話嗆爆，吸引1.2萬網友讚爆。

蘇貞昌在臉書表示，上週五大雨造成南部積淹水，高雄273處、屏東15處、台南1處，第一時間請行政院副院長陳其邁前進現場，掌握各部會準備防災的作為，各縣市不分藍綠，只要有防災需要，要錢給錢、要人給人，相信也是所有鄉親的期待。

對比於陳其邁在719大雨當天南下高雄視察，韓國瑜卻神隱20多小時，一直到20日下午才出面，砲火直指中央，「你不管台南、嘉義、屏東（的災情），眼睛只看著高雄市什麼意思？」

這名疑似韓粉的網友在蘇貞昌臉書留言批評，「確定只有高雄下雨淹水嗎？別的地方都沒有...你夠扯多少地方淹水到現在還沒退，你一直注意高雄，別的地方都沒人了嗎？」沒想到引來蘇貞昌回嗆，「不會啦，別的地方有市長。」大批網友留言朝聖，「高雄市長在哪裡？」、「高雄有塞子跟棋子」、「高雄有一個老愛往台北跑的市長」。

蘇貞昌在23日受訪時強調，政府救災不分中央地方，該補助的絕對不會少給，不過他也痛斥，「首長站在第一線，不能輕忽怠惰，更不應該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢，不照規定來，非常不該」。

▲蘇貞昌在臉書嗆網友。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）