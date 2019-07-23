影／27歲女獨遊華山遇害！失聯前朋友圈竟留下一串離奇數字...

▲華山景色，示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

廣東深圳一名27歲女子日前因工作壓力大，便辭職並計畫獨自去華山風景區玩，但不幸遇害。離奇的是，她在消失那晚在微信朋友圈發的文指出，自己手機掉溝裡，還好遇到好心人幫忙，並聲稱明天修好會回復，不過配圖卻是一串怪異的數字。目前，警方已逮捕疑犯，也找回女子的遺體，並通知其家屬。

綜合陸媒報導，遇害女子的男友郭先生透露，女友最近剛離職，打算去陝西省渭南市華陰市華山風景區遊玩，並在16日下午3點左右到達華山北站。女子在4點到達民宿後，也和郭先生視訊報了平安。

▲女子獨自遊華山不幸遇害。（圖／翻攝微博／廣州日報，下同）



但離奇的是，女子當天晚上9點35分發了一條朋友圈狀態，還配上一張只有上方有一串「26824444」數字的空白截圖，並寫下「手機掉溝裡了，幸好有幾個好心人幫忙，明天修好回復」。

郭先生說在女友發完奇怪的狀態後，就打電話過去找人，但是電話一直都關機，「從7月16日到7月19日期間，我一直都在給女友打電話，但是一直無法聯繫到她。」另一方面，民宿老闆也說，「女子16日4點登記住宿後，整整兩天沒有回來過。」他認為事有蹊翹便報警了。

最後，警方在19日向郭先生稱，他的女友遇害，並把犯罪嫌疑人逮捕，更在嫌疑人的指引下，找到了屍體。目前，案件仍在進一步調查。

觀看影片請點此