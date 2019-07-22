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派對吃搖頭丸想嗨！19歲少女吞進老鼠藥　2天痛苦掙扎慘死

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▲▼阿根廷少女派對上誤食毒藥。（圖／翻攝自Facebook／Alanis Moyano）

▲阿根廷少女派對上誤食毒藥。（圖／翻攝自Facebook／Alanis Moyano）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

阿根廷19歲少女莫雅諾（Alanis Moyano）17日時出席一場派對，過程中原本以為吃下的是搖頭丸，怎料卻不慎吞進加有老鼠藥的藥丸，送醫後宣告不治。悲痛欲絕的父親在社群軟體上傳了一張藥丸的照片，藥丸上有怵目驚心的骷髏頭圖示。

▲▼事發時少女吃下類似的藥丸。（圖／翻攝自Facebook／Paulo Moyano）

▲事發時少女吃下類似的藥丸。（圖／翻攝自Facebook／Paulo Moyano）

《太陽報》報導，7個月前，莫雅諾與家人才剛從阿根廷的馬德普拉塔（Mar de Plata）移民來馬約卡島（Majorca），她參加一場有知名DJ演出的音樂派對，派對上她吞下來路不明的藥丸，經過兩天痛苦掙扎與搶救，還是離開人世。

少女的哥哥表示，「她會發生這種事都是因為交了壞朋友，誤入歧途，我妹妹喜歡打曲棍球，同時也很會游泳，我們不認為她會在派對上購買藥丸。」

至於莫雅諾父親則在臉書發表數則文章、相片指出，「她用社群軟體傳了跳舞的影片給我們，這是她生前最後的身影。我女兒漂漂亮亮的出門參加派對，我們也叮嚀她要小心，這些人帶走了我的寶貝女兒，我甚至要從刺青才認出她。」他氣憤表示，要是知道兇手是誰，他一定請那個人吃子彈。

日前也有類似誤食藥品的意外發生，一位孩童在濱河聖埃烏拉利亞（Santa Eulalia, Ibiza）的兒童樂園，吃進掉落在玩樂區的藥丸，隨即經由飛機送往醫院急救，所幸在經過搶救之後，狀況已漸趨穩定。

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關鍵字：毒品,老鼠藥,搖頭丸,派對

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