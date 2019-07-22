暗黑版採梨大隊緊盯新埔農園　警發動「護梨」專案反制　

▲新埔分局主動規劃戶農勤務，防止竊盜案發生。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

每年6到8月是甜美多汁的水梨產出期，粒粒皆辛苦，是梨農們花費龐大成本及心血的成果，也是終年農忙希望之所在。新埔水梨遠近馳名，因氣候影響，雖產量減少但品質卻出奇的好，但梨農除了要看天吃飯，也要防範成為宵小覬覦之目標，為維護農民權益，新埔分局主動出擊規劃「護農勤務」，規劃綿密巡邏守望勤務，防制這類竊盜案件發生。

為加強查緝及遏止農產品竊盜案件發生，以保障農民辛勞汗水結晶，新埔分局自7月起規劃執行「護農勤務」，平日即建立與農民聯繫通報機制，針對轄內富高經濟價值之農產品，依轄區特性及農產季節分析可能發生竊盜之熱時熱區，主動規劃巡邏線及設置臨時巡邏箱，於深夜等重點時段加強巡邏守望，彌補該時段民間監控力道之不足。警民合作共同防竊守護農作，加強防制是類案件發生，使宵小無所遁形，宣誓警方護農的決心。

梨農呂學贊及黃成志最有感，投入水梨栽種數十年，白天忙於農事又要犧牲睡眠時間，三更半夜還要到果園巡視，以免辛苦栽植的作物遭宵小光顧，在這關鍵時刻，感謝警察體認到農民辛苦，主動投入警力深夜巡邏，讓農民可以安心休息，也讓宵小不敢越雷池一步。

新埔分局表示，分局將持續針對轄內農產品盛產季節及轄區分佈等特性，適時調配警力加強防竊勤務，並針對各類竊盜案件之發展趨勢以及作案手法，適時研採有效之防制作為，視需要彈性調整勤務部署，並輔以轄區巡守民力，加入防竊巡守行列，同時鼓勵農民裝設監視器或感應燈等設備，盼在警民一心的攜手合作下，共同守護農民心血獲得保障。