7科技巨頭齊聚白宮！　川普點頭加速處理華為許可申請

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普22日在白宮接見7大科技電信業執行長，除了聚焦一系列經濟議題之外，國家安全政策動作也是一大重點。白宮表示，川普已同意業界要求，承諾在發放中國電信大廠華為交易許可證方面，會敦促商務部盡快做出決定。

綜合CNBC等美媒報導，白宮新聞稿以「有建設性」來形容這場會議，談論議題涵蓋5G技術、美國就業市場及不公平國際貿易慣例等。

根據白宮新聞稿，美企使用中企設備的安全擔憂也是討論議題之一，但谷歌、高通、英特爾等7名執行長全都支持川普的政策，也就是以國安為由管制美國電信業者向華為出售或購買設備。但他們同時也要求美國商務部及時核准許可，目前已獲川普同意。

報導提到，出席會議的企業界代表，分別是谷歌（Google）、高通（Qualcomm）、美光（Micron）、英特爾（Intel）、威騰電子（Western Digital Corporation）、思科（Cisco）與博通（Broadcom）的執行長。而川普政府的許多成員也參與這場會議，包括白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）及白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）等人。

今年5月，川普把華為和其70家附屬事業列入管制「實體清單」，讓華為在未經美方審批的前提下，無法向美國企業購入零組件及技術；到了今年6月，川普在與中國國家主席習近平於G20後的川習會釋出「有條件解禁」的訊息。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）9日則表示，若對國家安全不構成威脅的話，商務部將會發放美國企業向中國電訊設備商華為供貨的許可證。