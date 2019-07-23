會見7大科技廠高管「談解禁華為」！　川普：適時決定恢復供貨

▲美國對華為漸漸鬆綁。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸科技巨頭華為自從被美國列入「黑名單」後，公司軟硬體都受到不小的衝擊。美國總統川普22日會見7大科技企業高管，討論華為解禁議題。他表示，針對美國企業申請向華為供貨一事，商務部可「適時」做出許可決定。

美國先前指出，會在2周內恢復美國企業對華為的銷售許可，加速鬆綁對華為的禁令，但還不清楚哪些產品將獲得許可。不過，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）當時也強調，鬆綁只是暫時的，華為仍在「黑名單」上。

據《路透社》報導，白宮表示，川普日前會見7大科技企業執行長，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、威騰電子（Western Digital Corporation）、思科（Cisco）等。白宮指出，這些企業執行長皆對川普的政策表達支持，包括對美國電信設備採購、對華為銷售的國安禁令。

▲川普表示，商務部可適時同意美企向華為供貨。（圖／路透）

據華爾街日報報導，華為自5月以來，被美國商務部列入出口管制黑名單後，便積極主張美國專利所有權，並向美國電信業龍頭威瑞森（Verizon）索取超過200項的專利授權費。而美國聯邦參議員則試圖限縮華為反擊的籌碼，提案限制其買賣美國專利。

隨著中美貿易加劇，華為也大受打擊。不過，自6月底的G20川習會後，美國對華為的禁令開始加速鬆綁。而美國幾名議員為了阻擋放鬆禁令，甚至還提出最新提案，將讓聯邦政府有權介入商務部黑名單上，所有涉及任何美國國內專利的侵權案。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）曾表示，美國國會應阻止華為使用專利蟑螂策略，利用美國的司法體系來對付美國公司。而如今，川普則兌現了在G20川習會時的承諾，已同意商務部「適時」決定美企向華為供貨，進一步鬆綁對華為的禁令。