南京東路飆車奪3命！惡少謝亞軒遭判13年　警驗出「肇事前10天曾呼麻」

▲謝亞軒除飆車撞死人案件外，還要面對吸食毒品、討債打傷人等案。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

記者劉昌松／台北報導

男子謝亞軒2018年飆車撞死3人，日前已經被台北地院一審依公共危險等罪判刑13年，他在車禍發生時，向檢警否認當天吸食毒品，但坦承事發前10天有吸食大麻。台北地方法院2月依施用二級毒品累犯，判他有期徒刑3個月，得易科罰金，經上訴後，法院18日二審駁回上訴。

謝亞軒和黃佑呈於2018年10月11日傍晚5時許的下班尖峰時間，由黃開著白色轎車在前、謝開黑車在後，闖入台北市南京東路公車專用道高速行駛；之後黃變換車道，謝要跟著行動時，卻失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

由於謝亞軒曾有施用毒品紀錄，車禍發生後，檢警對他進行毒品測試，結果出現二級毒品反應。但謝亞軒強調，是車禍前10天在中山北路酒店內，向幹部以2000元購買大麻回家吸食，並非是車禍發生前施用。

結果謝的毒品案一審被判3個月後，所涉的其他案件也陸續審理結束，包括2016年12月間，為替朋友追討5萬元債務，在馬路上追砍張姓男子，被依重傷害罪判5年4月；飆車撞死人案，日前剛被一審判刑13年，2案都可上訴。

【其他新聞】

李婉鈺狂按張碩文家電鈴 法官不給緩刑！判4月20天

投訴台鐵列車長態度惡劣 大學生被警察找上門...怒控個資外洩

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭 閨蜜護駕被壓在沙發上揍