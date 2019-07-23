陳根德批評拚外交還是掩護私煙　蔡英文還有總統牌香菸賣嗎？

▲陳根德：蔡總統是拚外交還是掩護私煙。（圖／陳根德提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對國安局官員利用蔡總統出訪回國借禮遇通道走私9800條香菸，立委參選人陳根德質疑陳菊和華航董事長謝世謙應下台和撤換，並應認錯道歉才能止血，同時籲請檢調單位徹查這起犯罪。

此次捲土重來獲國民黨提名參選桃園市第一選區立委的陳根德，他以出身桃園機場並擔任多次立院交通委員會召委，23日表示，這個搬錢、舉債、綁樁傳聞不斷的民進黨政府，不但讓蔡英文出國大撒幣當凱子，還縱容蔡官邸內衛「永和警衛室」預謀性的集體走私菸品。

▲陳根德捲土重來投入下屆桃園市立委選。（圖／陳根德提供）

陳根德指出，中華航空是哪個層級的高層敢批准如此荒謬的走私訂單?總統府和交通部、外交部不要裝傻，董事長謝世謙如果不撤換，請華航正名為「專供蔡政府走私航空」。

他說，總統府秘書長陳菊必須為此醜聞下台。陳菊位高權重又掌管總統所有事務，總統內衛向天借膽才敢如此誇張的牟利。總統出訪的各種管制明顯出狀況，陳菊知情不報就是矇蔽總統，去職之外必須法辦；如果陳菊懵然不知，就是昏聵，下台更不足惜。總之，陳菊不滾無以謝國人。

陳根德表示，總統專機此行還載運了什麼見不得人的物品?蔡英文與民進黨高官們這次過境美國，如果連一名少校都敢明目張膽的違法，各界合理懷疑高層恐怕有更誇張的暗槓，檢察官和調查局若還不徹查這起犯罪，沒關係，等韓國瑜當總統、他當立委，一定追查個水落石出，給國人清楚的交代。