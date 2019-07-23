如何標購中古車＆法拍屋　免費法拍投標流程教學在屏東

▲法務部執行署屏東分署8月7日舉辦「免費法拍投標流程教學」課程，即日起報名。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部執行署屏東分署22日起，開放「免費法拍投標流程教學」網路報名，名額40位，報名者有機會獲吉祥物「拍寶」玩偶。

屏東分署說，有民眾想投標購買喜歡的房子、標法拍中古車，往往因不熟悉法拍流程而裹足不前，該分署為使不動產、動產法拍透明化及增進民眾對於投標程序的瞭解，於8月13日在二樓會議室舉辦「免費法拍投標流程教學」。

該分署表示，近年來司法院及法務部行政執行署不斷的修正不動產動產法拍的相關流程，使得競標環境愈來愈透明、公正、公平，但由於一般民眾對於強制執行法的相關規定，例如：底價如何決定、投標流程、點不點交、有權無權佔有、優先承買權、租地建屋等規定都不是很清楚，而且無法看到房子現況，產生疑慮。

為讓更多民眾了解不動產及動產投標程序，舉辦免費法拍投標流程教學，希望透過該講座的宣導，能提昇民眾對於拍賣流程的信賴，促使法拍程序透明化。

這次教學，課程將分別介紹不動產、動產拍賣程序，除詳細介紹如何查詢不動產、動產拍賣標的物，如何看懂不動產、動產拍賣公告，完整不動產、動產投標流程，應注意事項有那些外，並實際指導如何填寫投標書，模擬不動產、動產投標流程，讓民眾體驗不動產、動產投標流程。

這次「免費投標流程教學」，名額只有40位，即日起開放民眾報名，一律採取網路報名，前3位報名成功且全程參與教學課程民眾，將個別獲得市面上難得一見吉祥物「拍寶」玩偶一隻，報名截止時間為8月7日（星期三）下午17時，如已額滿則提前截止報名。