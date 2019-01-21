健保遇到疑難雜症　法務部屏東分署搞定

▲執行署屏東分署與健保署高屏業務組19日辦理「聯合為民服務講習」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「健保卡遺失、毀損了，可以在這裡申請嗎？」法務部執行署屏東分署因此與健保署高屏業務組，建構「滯欠健保費弱勢民眾加強通報平台」外，滯欠健保費的民眾到屏東分署繳交健保費時，也可在該分署申請遺失或毀損健保卡補發以及辦理部份健保業務。

執行署屏東分署與健保署高屏業務組因此19日辦理「聯合為民服務講習」。

執行署屏東分署表示，有一些滯欠健保費的民眾到屏東分署繳交健保費時會詢問：「健保卡遺失或毀損，可不可以在這裡申請？」，因此為了讓洽公民眾節省時間，省去二地奔波時間，該分署與健保署高屏業務組共同合作，民眾可以在屏東分署填寫「健保卡遺失或毀損補發申請書」，該分署會轉交給高屏業務組，讓民眾不用再另外跑一趟高屏業務組。

約5至7個工作天後，高屏業務組會將新的健保卡寄給申請的民眾;如果民眾想要迅速拿到健保卡的話，也可由屏東分署的人員協助民眾下載「健保快易通APP」並完成相關的線上申請。

該分署說，經濟困難民眾要辦理健保欠費紓困基金貸款申請、通訊地址的變更、設籍前新住民健保費補助申請及健保卡註冊及健康存摺下載，都可以在屏東分署的「跨機關聯合服務窗口」申請。

該分署與高屏業務組也建構「滯欠健保費弱勢民眾加強通報平台」，分署人員在執行欠費案件時，發現有繳不起健保費的弱勢民眾，則立即通報高屏業務組，由高屏業務組視具體個案，決定要提供「放寬分期攤還期數」、「紓困貸款」、「愛心專戶代繳」或「轉介社福團體」等協助。