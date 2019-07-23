違反伊朗石油禁令！　美國宣布制裁陸企「珠海振戎公司」

▲美國目前下令對珠海振戎公司進行制裁。（示意圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國先前對伊朗祭出經濟制裁，要求所有購買伊朗石油的賣家停止採購，不過大陸仍無視制裁令，持續從伊朗進口石油。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在22日正式宣布，由於中國能源貿易企業「珠海振戎公司」涉嫌違反伊朗石油禁令，美國將正式對該公司實施制裁。

據《路透社》報導，蓬佩奧在美國海外退伍軍人協會舉行的活動上表示，已對珠海振戎公司及其高管進行制裁，而這家中國公司日後將無法在美國管轄地區內從事外匯、銀行、資產買賣等業務。他強調，「我們說過，會對任何可制裁的行為加以制裁，這句話是認真的。」

針對蓬佩奧的聲明，中國駐美大使館發言人怒斥，中方堅決反對美國依據國內法，來對中國及其他國家進行單方面的制裁，以及所謂的「長臂管轄權」，「我們將敦促美國立即糾正錯誤行為，使其尊重其他各方的合法權益。」

據悉，美國先前退出《伊朗核協議》後，便開始針對伊朗進行經濟制裁，甚至要求購買伊朗石油的賣家從5月初起「停止採購」，否則將一同制裁。路透過去曾報導，中國方面反對這樣的單方面的制裁，加上身為伊朗第一大石油出口國，就算面對美國所實施的制裁令，依然願意持續向伊朗購買石油。

▲美國先前對伊朗實施經濟制裁。（圖／伊朗石油田／路透）

據英國媒體先前報導，中國在6月時無視美國的制裁令，持續從伊朗進口石油，隨後更有一艘隸屬伊朗石油公司的油輪抵達青島卸油，引起外界關注。當時，美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）也說過，美國會對任何進口伊朗石油的國家祭出制裁。