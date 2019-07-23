新人慘淪配角！婚禮上伴郎「單膝跪」求婚伴娘　網怒：不要臉

▲被求婚的伴娘臉上洋溢驚喜的笑容，而一旁賓客則傻眼地露出尷尬而不失禮的微笑。（圖／翻攝自Reddit）



實習記者陳妙津／綜合報導

參加他人婚禮保持得體低調，以免搶了新人的風采，這是大部分民眾既有的共識，然而國外有對情侶卻在別人的婚禮現場，直接上演求婚戲碼，讓新人大傻眼。事後求婚照被現場其他賓客拍下PO網，但也引起公憤，網友們都直呼這種作法「超卑鄙」。

一名美國網友在Reddit上PO出婚禮照，畫面中女生身著淺藍色伴娘服，脖戴珍珠項鍊，她手裡拿著一小束捧花，表情驚喜地看著對面單膝下跪、秀出求婚戒指的男友。男友則穿著皮鞋與制式灰色西裝，顯見也同樣是伴郎之一，而一旁的賓客們臉上則掛著尷尬而不失禮貌地微笑。

原PO以諷刺的「一個完美求婚時機」為題，表示這場在2018年舉辦的婚禮中，出現讓人超傻眼的一幕。一名伴郎竟在別人的婚禮上，大喇喇地直接向當伴娘的女友求婚，直接搶走婚禮焦點，而且在求婚前甚至沒有經過新人們的同意。

▲結婚是大部份人一生僅有的一次大事，婚禮當天新人該是最耀眼的主角。（圖／pixabay）



原PO譴責，這種行為很卑鄙。照片瞬間引起網友熱議，並表示這種行為「超自私」、「不顧他人感受」、「蹭熱度」、「誰會這樣對真正的朋友啊」、「別人辛苦策畫婚禮，結果被搶走注意力，這根本是故意的」、「是不是不想花錢辦自己的求婚」。

更有許多網友表示，如果遇上自己的朋友做這種事，會直接絕交。而另名網友則分享曾經幫忙過一場類似婚禮，「我策畫過最尷尬的一場，結果2分鐘以後，所有人都直接忽略求婚的人，把注意力轉回新人身上了。」