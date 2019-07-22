快訊／譴責721示威者衝擊中聯辦大樓！　林鄭月娥：觸碰「一國兩制」底線

▲林鄭月娥今日再度露面。（圖／翻攝香港政府網）

記者洪珮瑄／綜合報導

民間人權政協昨（21）日號召「反送中」遊行，除了抗議者包圍「中聯辦」大樓外，還有一群白衣人出現在西鐵元朗站爆打民眾，引發嚴重衝突。香港特首林鄭月娥在今日下午3時，與幾名司局長和警務處長盧偉聰在特首辦地下大堂會見記者，她表示，強烈譴責部分激進抗議者，惡意包圍衝擊中聯辦大樓，觸碰「一國兩制」底線。

林鄭月娥今日與3名司長、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰，以及其餘12名局長出席記者會。她表示，在昨日的遊行中，部分示威者惡意包圍、破壞中聯辦大樓，「這是在公然挑戰國家主權，觸碰「一國兩制」的底線，政府將依法追究。」

▲香港721遊行，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

對於昨日的「元朗暴力事件」，林鄭月娥譴責，這是令人震驚的行為，政府將全力調查、依法追究。她表示，香港是法治社會，不容許任何暴力行為，並要求盧偉聰將暴徒繩之於法，並且對受傷的市民、記者進行慰問。

保安局局長李家超表示，昨晚的元朗事件有許多市民受害，希望受傷的人能趕快恢復健康，對於這些施暴的人，一定會要求警務處盡快調查，對他們追究法律責任。此外，他指出，在近期的遊行結束後，都會有人故意圍堵道路，甚至施行暴力，使用腐蝕液體、有毒粉末、汽油彈等等危險物抗議，這些夾雜在遊行人士中的激進分子不斷鼓勵暴力，甚至將其合理化。

對於元朗暴力事件，林鄭強調，香港是法治社會，不容暴力行為發生，為了避免再度引起焦慮及誤會，每個案件應由警務處調查，再經律政司進行不受干擾的研究，以及決定是否檢控。她呼籲，社會各界市民應維護法治，拒絕暴力行為發生。