香港週末3場反送中遊行「休兵」　28日「轉場」聲援元朗

▲元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／翻攝自臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

香港元朗21日晚上發生嚴重暴力事件，出現大批白衫人士毆打市民，引發全城關注。原定27日的「光復紅土（紅磡、土瓜灣）」、28日的「將軍澳反送中大遊行」和「港島西遊行」3場示威活動的主辦方先後宣佈取消，「轉場」聲援28日的元朗遊行。不過，目前 728 元朗遊行詳情仍未落實。

「港島西遊行」主辦方宣佈，對於暴力事件導致多名無辜市民受傷深感震驚和憤怒，決定取消遊行，並將現有的義務救護人員、糾察義工以及遊行所需要的器材和物資全部用來支援28日的元朗遊行上。

「光復紅土」主辦方表示遊行延後，暫改到8月17日，「希望大家能在27日好好休息，28日出來守護元朗。」

「將軍澳反送中大遊行」主辦者也宣佈延期，並呼籲「將軍澳人全力支持元朗區728反黑大遊行！全港同心！決不能向惡勢力低頭！」

香港元朗地區在21日晚間爆發嚴重衝突，截至今日上午7點已有45人受傷。一群白衣人拿著鐵棍、木棍等武器痛毆市民，甚至揚言「見到黑衣就打」。香港特首林鄭月娥在今日下午3時與幾名司局長和警務處長盧偉聰在特首辦地下大堂會見記者。林鄭月娥表示，香港是法治社會，不容許任何暴力行為，「政府將全力調查、依法追究。」

▼香港元朗21日晚上發生嚴重暴力事件。（圖／路透社）