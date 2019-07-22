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嘉市府推管樂融入多元文化　新住民親子管樂成團

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▲▼ 嘉義市推管樂，促成台日異國情緣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市推新住民親子管樂團，來自美國、日本、菲律賓、越南、中國、法國等不同國家新住民或其子女投入。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

強化新住民生活照顧服務，進階提供她們高層次的需求，嘉義市政府以特有的管樂文化申請內政部「新住民發展基金」經費補助成立「新住民親子管樂團」，22日於市政府8樓會議室舉行開業式，市長黃敏惠親臨主持。來自美國、日本、菲律賓、越南、中國、法國等不同國家新住民或其子女，藉著音樂學習，引領不同國家的移民朋友齊聚學習管樂，讓居住在這個美麗城市的新住民融入管樂之都。

黃敏惠表示，嘉義市熱情樸實、認真努力的民風，吸引很多新住民留在嘉義市親子管樂團的成立，更讓音樂拉近彼此的距離，讓大家融入在地特色，藉著音樂有更多交流;而管樂其實不好學，今天的表演讓人感動。

今天帶來薩克斯風精彩表演，是來自日本的谷口惠理，2016年谷口惠理與消防局德安分隊曾弘達，跨越國界與語言、求婚成功，小倆口現在育有一女，曾弘達說，因為看到市長臉書訊息，鼓勵太太來參加。谷口惠理說，一來參加就愛上薩克斯風，因為自己學習鋼琴15年，對音樂其實很有感情，市府舉辦這個活動，讓自己又能多學一個樂器，非常開心。

▲▼ 嘉義市推管樂，促成台日異國情緣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市推管樂，促成台日異國情緣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

谷口惠理說，已經連續當了幾年的管樂節粉絲，非常希望今年可以上場表演，成為管樂節真正的一員。除了來市府上課，谷口惠理幾乎每兩天就會自我練習，全家到北香湖公園，老公帶著小朋友散步，谷口就在湖邊、公園練習薩克斯風。曾弘達說，為了今天的表演，太太非常認真努力，超可愛、也很有日本人的職人精神。

此外，今天開業式暖場由新住民二代敏萱表演芭蕾舞，敏萱的媽媽戴娜2005年至2011年來台做幫傭，因工作認真乖巧，為僱主介紹給弟弟做媳婦，成為幸福新「嘉」人，另外上台演奏鋼琴的唐牧，來自美國，與國人配偶肖梅都是美國大學退休教授，退休後選擇移居嘉義這個美麗城市，終生以彈奏鋼琴為樂，有感嘉義管樂之都美名，夫妻倆一起報名學習管樂。

民政處表示，重視多元文化、珍惜新住民帶來的文化價值，是黃敏惠市長就任開始就非常重視議題之一，嘉義市截至108年6月底止總人口為268,435人，新住民人數5,025人(含大陸港澳)，約佔1.87%，新住民人數不多，卻是市府致力推動的重點工作。

民政處表示，珍惜新住民帶來的文化價值，結合原有城市的文化資產，達到文化再創新、城市更美好，因此市府首創成立新住民親子管樂團培植工作。新住民親子管樂團總共有30位來自各國的學員參與，共有8位教師分別教授薩克斯風、長笛、豎笛三項樂器，整個培植計畫將持續到109年6月底月止，學習課程完全免費。

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