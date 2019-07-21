哈爾濱「客輪與運砂船相撞」51人傷！乘客：被甩出去6、7公尺遠

▲哈爾濱客輪與運砂船相撞。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

東北哈爾濱松花江上一艘天河2號客船20日載了98名乘客，在晚間8時許返航途中，與一艘運沙船發生碰撞事故，造成乘客受傷，船艙地板上留下了許多血跡。哈爾濱市急救中心派5台救護車進行救援，一共轉送51名傷者，傷者傷情均平穩。

哈爾濱海事局21日凌晨通報，哈爾濱交通集團輪渡旅遊公司天河2號客船夜遊運營時，從道里防洪紀念塔返回途中，當船隻行至濱州鐵路橋100米處，與龍推316綁有2艘千噸駁船發生碰撞，船左舷船艙出現破損缺口，載有98名乘客。

綜合陸媒報導，一名正在醫院接受治療的傷者侯小姐表示，當時在船的二層，突然發生撞擊，腳趾因此受傷。在船上的車小姐則指出，當時的情況非常混亂，船上全是哭聲和叫喊聲，自己也在撞擊後手臂多處受傷。還有一名傷患表示，當時船上的大家都很驚慌，從坐的地方被甩到6、7公尺遠的地方，現場一片狼藉。

客船船長表示，自己從上河往下開，當時沒有及時發現這艘運砂船，發現了之後開始倒退，但還是來不及避讓撞上了，對方卻自己開走了，「我的水手在船上喊他停船，但他沒有停，繼續行駛了」，之後聯繫上120成功回到碼頭，成功疏散乘客。

事故發生后，哈爾濱市120急救人員趕到現場進行救助。市衛生、交通、公安等部門積極救助處置。海事部門人員已介入調查，將第一時間公佈調查結果。目前，運沙船已經被控制，事故具體原因相關部門正在調查。